英國小學明年9月將展開一項爭議性的新教育計畫：教導6歲至10歲的學童自慰。有些家長直言對政府的新嘗試感到震驚，認為不應該對孩子過早實施性教育。

這項新的性教育計畫名為「關於我的一切」(All About Me)，已經在英格蘭中部華威郡(Warwickshire county)241所小學施行。隨著英國政府全面改革性教育，明年9月開始將有更多學校加入此計畫。

根據《每日郵報》刊出的教學手冊，內容建議老師告訴孩子「自我刺激的規則」（the rules of self stimulation）。「撫摸自己」章節中，則是要老師告訴孩子「很多人會撫摸自己，因為這樣有舒服的感覺」。

一學生家長憤怒表示，手冊中鼓勵老師讓孩子自我「刺激」，但根據手冊中的描述這就是自慰。有些家長認為，太早對孩子實施性教育實在不夠恰當。一對夫妻甚至表示，他們對這樣的教育感到作嘔，拒絕讓孩子上這類課程。

(中時 )