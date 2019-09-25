被喻為「京台高鐵前期工程」的福建「平潭海峽公鐵大橋」已於今日上午合龍貫通。這座大橋是大陸第一座跨海公鐵大橋，也是世界最長的跨海峽公鐵大橋，預計於2020年全面通車。

所謂的「京台高鐵」是指大陸在「十三五規劃」（2016~2020年）中曾提出：「建設北京至台灣」的高鐵路線，此一構想被不少人斥為「天方夜譚」，但大陸相關的工程仍持續推進。構想中的高鐵由福州至台灣部分將由平潭島經海底隧道直通台灣桃園，再進入台北，而其中連接福州與平潭的關鍵通道就是平潭海峽公鐵大橋。

《新華社》報導說，平潭海峽公鐵大橋總長16.34公里，是福州至平潭鐵路控制性工程，也是「十三五」規劃中北京至台灣高鐵的先期工程。大橋起於福州市長樂區，經4座小島後抵達中國第5大島平潭島。大橋上層設計為時速100公里的六車道高速公路，下層為設計時速200公里的高鐵。據福建福平鐵路公司介紹，大橋於2013年正式動工，計畫2020年通車。

(中時電子報)