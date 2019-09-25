德國隊門神之爭持續延燒，在諾伊爾（Manuel Neuer）與特史岱根（Marc-Andre ter Stegen）隔空放話後，拜仁慕尼黑主席霍涅斯（Uli Hoeness）也加入戰局，嗆說若德國隊敢用特史岱根取代諾伊爾當先發門神，「拜仁將不會再放球員去踢國家隊。」

德國先發門神之爭始於去年俄羅斯世足賽前，當時總教練勒夫（Joachim Low）選擇了剛傷癒復出的諾伊爾，而不是在西甲巴塞隆納表現出色的特史岱根。即使德國在俄羅斯遭到重創，勒夫甚至於今年3月啟動換血，諾伊爾的先發地位仍未受到動搖。

特史岱根（左）在巴塞隆納表現出色，甚至於歐冠撲出德國國腳羅伊斯（右）的12碼球罰踢。（美聯社資料照）

這樣的局面，一直當備胎的特史岱根當然感到挫折。本月對荷蘭、北愛爾蘭兩場歐洲國家盃資格賽後，特史岱根公然表達了他的沮喪。作為德國隊與拜仁隊長的諾伊爾則回應說，講這些話一點幫助也沒有。

然而，特史岱根的抱怨讓拜仁高層大怒，德國《體育圖片報》報導，霍涅斯還要求德國足協「讓特史岱根面壁思過並且跟諾伊爾道歉」。

霍涅斯講的當然是氣話，根據國際足總規定，如果國家隊徵召球員，俱樂部有義務必須放人。不過第一豪門拜仁一向是德國國腳的大本營，高層震怒自然非同小可。

而勒夫上周末到弗萊堡看德甲比賽時，則告訴記者說：「像這種事情對我不會有任何影響。」有趣的是，除非勒夫斷然換上特史岱根，不然外界可能覺得拜仁施壓有效，即使諾伊爾本來就是勒夫欽定的頭號門將。

(中時電子報)