陳鴻出道25年，今年度過人生第一個教師節，獲聘母校明新科技大學副教授，同時擔任服務產業學院創意執行長，他將多年主持美食節目心得、參加亞洲各項廚藝競賽得獎經驗，以及經營品牌價值觀，傳承給學弟妹，主講課程異國料理、傳播品牌魅力與行銷瞬間秒殺。

陳鴻說自己多年前曾演過麻辣鮮師，但從沒想過真的當老師，他當年主修機械系，畢業後卻以阿鴻上菜美食節目走紅，一路走來感謝許多貴人相助。

陳鴻這幾年活躍於新加坡、馬來西亞影視圈，除了主持電視美食節目，曾擔任鼎泰豐新加坡代言人，他凍齡面貌和中西私房菜創意料理，深受師奶歡迎。今年初新加坡報業控股公司舉辦阿鴻上菜粉絲會，出席鐵粉中竟然有3位超過90歲的阿嬤，陳鴻笑說：「這福祿壽三姊妹是我最忠實的鐵哥兒們，每次粉絲會她們家族晚輩都會全員到齊，護送阿嬤到場，做足面子裡子。」

轉換跑道當老師，陳鴻推廣私房菜文藝復興，傳承如何經營行銷個人品牌，讓年輕廚師有國際觀，挑戰更多極限。

(中時 )