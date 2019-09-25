「2019 Taipei 正裝時刻-時尚饗宴」授獎記者會主要以表揚手工西服獲獎選手為主，如力上西服以精湛縫紉技巧榮獲金手指最佳縫紉獎，紳裝西服與格蘭西服則分別拿下男女世界金針金線金牌及創意設計評比金首獎。

臺北市長柯文哲與今年西服得獎店家大合照(圖/凱格蘭提供)

臺北市市長柯文哲表示，手工西服產業是本市特色產業之一，更是民生工業中重要傳統工藝，除了前進中小企業與校園舉辦講座、進行西服手工品牌達人認證，也舉辦素人評選的活動，期許帶動民眾穿西服的風情。

紳裝西服李萬進師傅身穿由紳裝西服獲得創意設計評比金首獎的作品(圖/凱格蘭提供)

臺北市西服商業同業公會林有義理事長表示，臺灣西服很優秀，今年在義大利2019世界洋服聯盟大會國際競賽（WFMT）中，我們打敗了義、日、英與新加坡等手工西服強國，以及其他總共來自世界各地23個國家等多達 350 多位設計師，榮獲世界男女雙料冠軍。

模特兒身穿由格蘭西服獲得創意設計評比金首獎的作品(圖/凱格蘭提供)

透過「2019 Taipei 正裝時刻 Formal Wear Time 素人評選」活動的舉辦，邀請大家一起正裝上街。報名期間自即日起至108年10月6日止。活動決賽將於 108 年 10 月 20 日假 SOGO 台北復興館廣場舉行走秀評選，優勝者可獲得一套由台北西服商業同業公會量身訂做價值超過 6 萬元的手工西服。

2019_Taipei_正裝時刻-時尚饗宴」授獎記者會今25在臺北市政府市政大樓_1F_中庭舉行(圖/凱格蘭提供)

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