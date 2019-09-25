馬俊麟在結局中和王瞳有情人終成眷屬。民視提供

兩人拍婚禮戲。民視提供

邱子芯（中）黯然退出。民視提供

邱子芯（中）黯然退出。民視提供

戲裡精采，戲外兩人的緋聞也炒得沸沸揚揚。取自臉書

民視八點檔《大時代》今晚播出第321集大結局，王瞳穿著婚紗騎機車趕去馬俊麟跟邱子芯的婚禮途中不慎被撞飛昏倒，又戲劇性的在救護車上突然醒來，她跑著前往馬俊麟的婚禮，最後趕到現場「搶婚」。

王瞳一開口卻說：「我是來祝福你的，不管過去我們經歷過快樂或悲傷，我最希望的就是你能過得幸福，你現在要結婚了，你幸福嗎？」一度以為「藍莓戀」（煥然、家媚）不會有感情歸屬，不過劇情走到最後，還是畫下完美Happy Ending。

根據AGB收視率調查分析，2018年7月4日-2019年9月20日(上周五)共播出318集，全台有1237.11萬人收看過（超過一半人口收看《大時代》）。每集平均收視率為5.09，每晚有超過200萬人收看，最高集數收視率6.46，最高1分鐘收視率7.63，收視屢創新高。24日平均收視率6.11，最高1分鐘達到7，有227萬觀眾收看。

《大時代》故事從武則天華麗登場，經歷六零年代到現代，劇情圍繞在兩代男女情愛糾葛，故事最後，反派的余秉諺「悲慘悔悟」、楚宣「回歸天真」、林則希「生不如死」，每條線結局吸引觀眾眼球。妙的是，全劇的婚禮高達11場，包括江祖平、韓宜邦、馬俊麟、王瞳等都拍過婚禮戲，尤其吳皓昇飾演的「孫如觀」結3次婚創紀錄。

(中時 )