「紅色」元素，是綠營人士選舉時「最愛」的「吸票大法」，選舉愈是進入肉搏戰，綠營人士愈是會操弄「恐共」議題，藉此換取「懼中、恐共」，以及「厭藍」的選票。

2020總統大選即將進入白熱化之際，國安會23日以「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」為題，舉行專案會議，並預言式的研判大陸年底可能再斷我1～2個邦交國，進一步限縮對台交流、終止兩岸經濟合作架構協議(ECFA)，以全面激化藍綠對立等。

國安會的研判前題是，蔡英文總統爭取連任已居於明顯優勢，北京為扭轉選情無所不用其極。

這樣的前題假設有點頗堪玩味，這顯然是為大陸領導人習近平即將發表「十一國慶談話」，先打預防針；然而，民進黨認為，5天斷兩國對蔡英文選情沒有影響，何以國安會認為大陸可能會再斷我邦交國，以打擊小英的選情？

問題是，既然有了研判，為何沒有對策，請問「政府的對策在那裡？」

大陸威脅終止ECFA？請問，ECFA現在還有運作嗎？是誰讓ECFA完全沒有了功能？大陸要不要終止ECFA，現在還有差嗎？

若說大陸會「激化對立的政治操作」，那麼又是誰在操弄「恐共」呢？從香港「反送中」事件中撿到槍的是誰？在社會上操作「紅色滲透」的議題，撼動「芒果乾」人心的危安情緒的又是誰？

(工商 )