隨著失能人口的增加，外籍看護工來台人數也年年成長。根據規定，外籍看護工來台前，需接受96小時的訓練，然而勞動部卻未派員前往母國，確認是否如實受訓，且對來台後的補充訓練消極以對。今年原核定180班補充訓練課程，報名人數竟掛蛋，立委今抨擊勞動部，乾脆不用編預算。

勞動部統計，近10年來，我國外籍看護工由16.5萬人上升至去年的25.6萬人。10年的上升幅度達55％，每年平均增加約9000名外籍看護，是重度失能者的重要照顧人力。根據規定，外籍看護來台前，需先接受96小時的訓練，並在來台後決定是否進行補充訓練，包括身體照顧服務、文化適應、溝通技巧、失能者保護觀念等。

國內引進外籍看護的國家共有2個，但勞動部卻未派員前往母國，遭立委林靜儀質疑未盡把關責任。另在補充訓練方面，因外籍看護並不瞭解台灣長照、老人福利法、護理人員法等制度，今年原核定180班補充訓練課程，盼協助900多名外籍看護提升服務品質，報名人數卻掛蛋。

林靜儀問及，勞動部是否能有積極作為，例如推出鼓勵機制或宣導，讓雇主瞭解受訓是對服務品質的保障等，但勞動部常務次長林三貴未提出正面回應。衛福部部長陳時中則允諾，除將派員瞭解國外訓練品質，該部亦會與勞動部就外籍看護的前端訓練、後端的品質追蹤管理進行討論，訂定相關管理辦法。

(中時 )