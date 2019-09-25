媒體人黃光芹前天在臉書上爆料，指去年12月前閣揆張善政以成立智庫為名義，向鴻海創辦人郭台銘開口要了500萬元。對此，張善政辦公室表示，黃光芹所言並非事實，不但數額不對，該筆捐款完全用於張善政在3月成立的「善科教育基金會」，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

繼資深媒體人趙少康爆料國民黨31位聯名勸郭台銘退選的大老中，有人向郭台銘要了數字很大的錢，另一位媒體人黃光芹連環爆，除指前總統馬英九的文教基金會，郭還捐款給時任台北市長的黨副主席郝龍斌6.5億元、前行政院長張善政500萬元。

對此，張善政辦公室表示，去年12月，張善政曾與郭台銘會面，張提到自己有意成立基金會，加強推廣科技，如程式教育等，基金會的創設基金500萬元由張個人負擔，郭也隨即表示願意捐款，支持基金會的運作。

隨後張善政辦公室積極籌備「善科教育基金會」成立事宜。今年1月，張辦詢問郭台銘是否要指派董事、以及列為捐助人，郭表達完全尊重張，不指派董事、也不列捐助人，由郭個人名義捐贈。

今年3月底，張辦開設「善科教育基金會籌備處」銀行帳戶。4月1日立即收到郭台銘的捐款。因此，該筆捐款完全用於「善科教育基金會」的運作，不涉及總統選舉。

張辦表示，郭台銘是4月17日表態參加國民黨總統初選，韓國瑜直到4月30日才確定願意被納入初選民調。這段期間，張善政仍未放棄投入總統大選的準備，也並沒有特別偏向支持哪位候選人。

張辦強調，張善政評估政局後，8月決定放棄參選，並願意協助自初選勝出的韓國瑜提出有利於台灣下一步發展的政見，8 月17日宣布成立顧問團，並擔任總召集人，所以，郭台銘捐款協助善科教育基金會的運作，和張善政在韓國瑜的國政顧問團擔任總召集人，完全無關。

(中時 )