金‧約坦妮（左）與台灣導演瞿友寧相談甚歡。（金馬影展提供）

藍正龍（左）跨界當導演，首部作品《傻傻愛你，傻傻愛我》入選高雄電影節「新銳驕傲」單元。（高雄電影節提供）

入選釜山影展亞洲電影之窗的《大餓》是導演謝沛如首部劇情長片，聚焦女性承受的社會壓力。（高雄電影節提供）

2019年第3季將結束，台灣也開始進入影展高峰期。高雄電影節今天（9月25日）公布「新銳驕傲」單元片單，台灣部分包括藍正龍演而優則導、由郭書瑤主演出的《傻傻愛你，傻傻愛我》；獲北影最佳新人的女性電影《大餓》，林龍吟導演拍攝台灣西南沿海人文風景的《蚵豐村》，廖士涵導演的第2部長片、王識賢領銜主演的《樂園》，以及施立導演睽違6年、李亦捷獲台北電影獎影后之作《野雀之詩》。

將於11月7日至24日舉行的金馬影展，繼邀請柏林影展、多倫多影展、威尼斯影展選片人來台與台灣電影人交流後，再度邀請美國日舞影展節目總監金‧約坦妮（Kim Yutani）訪台，除了觀摩台灣最新的電影作品，昨晚（9月24日）舉行的歡迎派對上，她也與文化部影視局長徐宜君、王小棣、張作驥、瞿友寧、徐漢強、連奕琦、侯季然、王鼎霖、蔡宗翰、柯貞年、周美玲、鴻鴻等眾多電影人相見歡。

藍正龍首次執導演筒的作品《傻傻愛你，傻傻愛我》以喜憨兒蔡佳宏為主角，女神郭書瑤演出援交少女，描述兩人之間迸發溫暖動人的情感。其中有一幕戲是郭書瑤必須潛入水下3公尺的拍攝，藍正龍貼心陪她泡在冰冷海水裡，被郭書瑤稱選為「史上最溫柔的導演」。

入選釜山影展亞洲電影之窗的《大餓》是導演謝沛如首部劇情長片，直視當代女性身材在社會框架下的壓力，充滿力量的暖心佳作，在台北電影節首映之後，獲得觀眾與影評的雙重好口碑。

《蚵豐村》是導演林龍吟的首部劇情長片，以16釐米底片拍攝台灣中南部小漁村，描寫急速進入後工業社會後，當代人面臨的殘酷社會現實，入選全州影展競賽片。

至於「國際視窗」的播映片單，包括拉脫維亞導演尤里斯庫賽提斯入選坎城影展導演雙週的《再見異鄉人》；墨西哥導演哈里薩馬浸淫六年的獨立新作《這不是地下社會》；獲俄羅斯影評人協會最佳影片、導演、男主角等大獎的《世界中心只有孤獨》；立陶宛導演葉涅斯塔斯揚考斯卡斯首部長片《薩夏不在家》；韓國導演尹在元邀集孔明與朴素珍的愛情輕喜劇《愛不可失》；以及知名攝影師今村圭佑首執導演筒於高雄拍攝的魔力之作《燕》。

(旺報 )