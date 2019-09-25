台北市長柯文哲25日上電視專訪，談及對蔡英文總統若連任的看法，柯文哲說，GDP（國內生產總值）就差不多2萬2000到2萬3000，成長慢、日子會苦一點。針對蔡英文第一任就連斷7個邦交國，柯則酸說「全台灣已變全世界最獨立的國家，因為沒有邦交國。」

對於蔡總統若連任，柯文哲表示，GDP（國內生產總值）就差不多2萬2000到2萬3000，成長會慢，不容易增加，大概就到0到2％之間，因為中共會封殺，日子會苦一點。

至於蔡政府3年斷交7國，柯文哲說，有外國使節曾找過他，他就跟外國使節講「台灣變成全世界最獨立的國家，因為沒邦交國！」但他也說，像巴基斯坦也沒邦交國，所以沒差。

柯坦言，兩岸問題很困難，目前就得過且過，有時話就對話，你希望什麼你就講，然後我們也要講我們的底線，所以我們要跟大陸維持「足夠的不一樣」，否則就會像「磁吸效應」一樣，我們會被吸掉。

柯還說，他是半途出家（從政），而政治是處理眾人之事，若全部都政治系進來會好嗎？他當台北市長要改變的是政治文化，這次任期要蓋1萬戶社會公宅，所以每年要施工3、4000戶，所以他每天早上7點半開會，台北還有70％的校舍要重建，錢要籌啊。主持人追問「預算會不會受到蔡總統影響？」柯則說「不曉得，該討錢就要討錢。」

(中時 )