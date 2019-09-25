迪士尼經典電影《星際大戰》續集最終章《STAR WARS：天行者的崛起》將在今年年底上映，預告中女主角芮拿著象徵反派的「紅色光劍」，以及C-3PO的血紅眼睛，都讓星戰迷火熱討論，擔心兩個角色是否象徵黑化？想知道進一步消息，不妨先去逛逛「星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店」，有望透過新品一窺最電影劇情發展。
「星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店」搶先曝光光劍系列、公仔系列、模型系列，特選樂高、孩之寶等全新周邊商品。全店以死星、千年鷹號、X戰機、機艙內部場景等星戰電影元素設計，現場還有真人大小死亡風暴兵、帝國風暴兵，以及超萌的圓滾滾BB-8，打造星際大戰氛圍。限定店10月4日於大直美麗華一樓開跑，5日帶著光劍參加活動，以及10日裝扮成星際大戰電影角色或穿戴有星戰元素的衣物到現場，有機會獲得禮物。電影12月19日在台上映。
粉絲活動
星戰鐵粉光劍劍聚
時間：10/5(六) 19:00
帶著光劍參加活動，並拍照打卡加上 #ForceFriday光劍魂 #星際大戰期間限定店1004_1013，地點標記＠美麗華百樂園。（設定公開貼文）就有機會獲得價值三千元的星際大戰禮物包乙組！（數量有限，送完為止）
星戰經典角色鐵粉聚會
時間：10/10(四)14:00
只要裝扮成星際大戰電影角色，或穿戴有星戰元素的衣物，到現場參加活動，並拍照打卡加上 #星際大戰ForceFriday #星際大戰期間限定店1004_1013，地點標記＠美麗華百樂園，即可獲得星際大戰神秘小禮物乙份。（數量有限，送完為止）
——
2019星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店
日期：10/04～10/13
地點：台北大直美麗華一樓
時間：11:00–22:00（以台北大直美麗華營業時間為準）
推推生活線上購物網站：https://ttlife.com.tw/
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。