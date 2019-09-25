迪士尼經典電影《星際大戰》續集最終章《STAR WARS：天行者的崛起》將在今年年底上映，預告中女主角芮拿著象徵反派的「紅色光劍」，以及C-3PO的血紅眼睛，都讓星戰迷火熱討論，擔心兩個角色是否象徵黑化？想知道進一步消息，不妨先去逛逛「星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店」，有望透過新品一窺最電影劇情發展。

「星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店」搶先曝光光劍系列、公仔系列、模型系列，特選樂高、孩之寶等全新周邊商品。全店以死星、千年鷹號、X戰機、機艙內部場景等星戰電影元素設計，現場還有真人大小死亡風暴兵、帝國風暴兵，以及超萌的圓滾滾BB-8，打造星際大戰氛圍。限定店10月4日於大直美麗華一樓開跑，5日帶著光劍參加活動，以及10日裝扮成星際大戰電影角色或穿戴有星戰元素的衣物到現場，有機會獲得禮物。電影12月19日在台上映。

星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店設於大直美麗華一樓。（邁思娛樂提供）

粉絲活動

星戰鐵粉光劍劍聚

時間：10/5(六) 19:00

帶著光劍參加活動，並拍照打卡加上 #ForceFriday光劍魂 #星際大戰期間限定店1004_1013，地點標記＠美麗華百樂園。（設定公開貼文）就有機會獲得價值三千元的星際大戰禮物包乙組！（數量有限，送完為止）

星戰經典角色鐵粉聚會

時間：10/10(四)14:00

只要裝扮成星際大戰電影角色，或穿戴有星戰元素的衣物，到現場參加活動，並拍照打卡加上 #星際大戰ForceFriday #星際大戰期間限定店1004_1013，地點標記＠美麗華百樂園，即可獲得星際大戰神秘小禮物乙份。（數量有限，送完為止）

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2019星際大戰FORCE FRIDAY期間限定店

日期：10/04～10/13

地點：台北大直美麗華一樓

時間：11:00–22:00（以台北大直美麗華營業時間為準）

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