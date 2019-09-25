尋求衛冕韓國公開賽男單冠軍的寶島一哥周天成，今天首輪賽事登場，面對生涯首次交手泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），「天哥」只花37分鐘就以21：12、21：15收下勝利。

首局開打周天成先是0：3，隨後追到5：6之後，小天以秋風掃落葉的氣勢連下9分，取得14：8大幅領先，整局15分鐘就結束，周天成21：12先下一城；第2局雙方換邊再戰，周天成2：0開局後就一路領先，中段連得5分加速遠去，並以20：12獲得8個賽末點，雖然塔馬辛連得3分讓比賽似乎又出現一點變化，不過周天成沒讓比賽夜長夢多，在第4個賽末點結束比賽。

獲勝之後，周天成預計明天下午1點40分和日本選手西本拳太爭奪8強席次，另一位男單好手王子維也要奮戰，要挑戰大會第5種子、來自丹麥的安東森（Anders Antonsen），世界球后戴資穎是「早場」賽程，預計上午10點25分出戰大陸選手蔡炎炎，雙打好手王齊麟則是上午9點50分先和程琪雅拚混雙，下午2點半再與李洋出征男雙。

(中時電子報)