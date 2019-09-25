民進黨立委陳明文日前在高鐵上掉了300 萬元，民進黨今晚召開廉政委員會，請陳明文赴會中報告。廉政委員會主委邱駿彥會後受訪表示，依照現有事證及當事人陳述，經過很久討論，還無法違反洗錢防制法及財產不明來源罪，依照廉政條例規定，今天尚難成案；但日後有發現新事證，不排除重新處理。

陳明文今晚赴廉政會報告高鐵掉300萬元事件，會議進行約一個多小時結束；邱駿彥會後受訪表示，至於300萬元分批提領部分，大家所懷疑，錢是否別人給的，檢調已經很清楚，錢是有明確銀行提領單據。

被問到刻意分批提領，是否有洗錢之嫌？邱說，這很難說是一定是怎樣，所以只能臆測，因為每個人都有自己提錢的習慣。

至於是否如先前所說，錢是掉在高鐵等情節；邱表示，檢調有把高鐵商務車廂監視錄影帶調出來，確實如此，至於提錢的用途，陳也是說，為了給孩子買珍珠奶茶的機器。

邱駿彥表示，陳明文今晚親自說明，加上委員們訊問有懷疑之處，大概花了一個多小時；陳也帶律師前來，目前全案檢調也展開調查且有調查實據，所以依照目前事證，廉政委員會很難成案。

至於這案子算結了嗎？邱駿彥強調，依照現有事證，今天無法成案，所有委員對全案一致看法，沒有不同意見。

陳明文之前在高鐵掉了300萬元，引起社會譁然，更被鄉土劇編入劇情；日前中常會黨主席卓榮泰主動表示，有關社會輿論高度關心陳明文常委於高鐵遺落現金一案，總統也特別表示過意見，讓司法來調查更為清楚，陳明文也主動表達赴廉政委員會說明，因此希望盡速有一個清楚的態度與程序。邱駿彥說，最快25日請當事人向廉政會說明。

(中時 )