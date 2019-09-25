要變天了！周四（26日）隨著臺灣東方海面的水氣逐漸移入，迎風面的基隆北海岸及宜蘭將變天，轉為有雨的天氣，尤其晚上之後甚至有局部大雨。

周四基隆北海岸及宜蘭將轉為有雨天氣，北部及花東也會有局部短暫陣雨。中南部則依舊是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的天氣。

氣溫方面，早晚稍有涼意，各地低溫約21到24度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約27至30度。中南部仍有32、33度的高溫，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整穿著。

氣象局也PO一張圖表示，未來一周都是在東北風影響下，北部及東半部轉為有雨，且天氣偏涼。其中以東北部地區降雨較全面，容易有較大雨勢發生。周四至下周一（26日至30日）東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區亦有局部短暫陣雨；周四晚間至周五東北部及大臺北地區有局部大雨。

(中時電子報)