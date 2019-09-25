鴻海創辦人郭台銘棄選2020總統，讓「郭柯王結盟」生變，對於親民黨手握政黨推薦的總統門票，外界好奇是立委王金平還是台北市長柯文哲領取。柯文哲25日上電視專訪表示，反正有機會大家坐下來談，但他不喜歡當市長半途落跑，落跑的機會趨於0。

對於柯、王誰拿親民黨總統門票，柯文哲表示，反正有機會大家坐下來談。他還說，之前他和郭王3人坐下來談時，本來講好要支持郭，結果突然變卦，一開始聽到很驚訝，但想想自己當過加護病房外科醫師，所以就認為「這只是一台急診刀而已」。

主持人問當市長不會半途落跑選總統？柯說，機會很低，幾近於0，他不喜歡落跑，但凡事還是要讓民進黨緊張一下。

談到17日為何跑到中選會？柯文哲說，媽媽早上打給他叫他登記，但他連副總統都沒準備好，要怎麼登記，所以就叫媽媽愛選就去選新竹市立委，然後故意拖到5點半去中選會，怎料媽媽連100萬都準備好。

至於沒想過當郭董副手？柯說，他要嘛就直接自己選，何必這麼麻煩，他畢業後、職業生涯中，從來沒當過副手。

主持人問，國會提滿立委後，會不會參選下屆總統？柯文哲說，明天的事明天煩惱，他從來不想。對於2022繼任的台北市長有沒有想法？柯說，第一個問題是要選上，選不上也沒辦法，自己的出現已經覺得台灣不可預測，自從韓國瑜出現後，台灣政治變得更深不可測。

過程中，主持人好奇問柯文哲是不是自戀又自大？柯不假思索說「本來就是！」

(中時 )