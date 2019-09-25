林右昌25日晚上到健身房進行重訓，突破減重瓶頸。（許家寧攝）

林右昌與市民不期而遇，熱情打招呼。（許家寧攝）

林右昌體驗TRX，進行懸吊訓練。（許家寧攝）

林右昌進行胸推，鍛鍊胸肌。（許家寧攝）

林右昌手甩戰繩，猛甩好幾下。（許家寧攝）

林右昌對拋球相當得心應手。（許家寧攝）

林右昌滿身是汗，開直播向市民報告，認為重訓比跑步還累。（許家寧攝）

基隆市長林右昌減重有成，1個月減了7公斤，為突破減肥瓶頸，林右昌25日晚上到健身房進行重訓，猛做胸推、深蹲，狂練肌肉，對於相約減重的行政院副院長陳其邁不看好他能持續吃減肥餐，林也回嗆，「其邁不用向我嗆聲，你會輸！」

放話3個月「找回三浦春馬」星光夜跑運動，林右昌今晚8點現身信一路知名健身俱樂部，在教練的指導下，一一體驗胸推、深蹲、TRX、戰繩、瑜珈、投籃等項目，「市長加油！」市民在旁吶喊聲不絕，林右昌滿身大汗，直呼好像比跑步累。

林右昌表示，減肥似乎感覺遇到瓶頸，透過專業教練指導，讓肌肉更結實，減重效率會更好，他提到，聽說陳其邁每天都在IG貼運動，每天吃水煮蛋、青菜，放話「右昌可以吃多久？」林右昌說，跟副院長報告，從宣示減重第一天到現在，每天都在吃。

林右昌說，上次做開合跳這些動作，應該是20幾年前還在工兵學校服役的時候，記得當時體重只有70公斤上下；運動完後林進行INBODY身體質量檢測，幕僚透露，林的體重從近3位數，現在甩肉有成，就快跌破90公斤，不過體脂還略高，還要繼續努力。

(中時 )