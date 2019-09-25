莫允雯在華視、三立、衛視中文台《用九柑仔店》演活從小渴望母愛卻得不到愛、還被同儕排擠霸凌，一個人孤單長大的「昭君」，她接受專訪時表示，她拍《用九》之前沒跟任何人透露過自己小時候也曾一路遭霸凌，而影響她最大的，是高中時，她被從小一起長大的鄰居好友霸凌傷害，甚至演變成校園事件。雖然多年後對方主動聯繫她、向她道歉，「當時覺得講開就過了，但只有自己清楚知道，那傷害永遠都在！」

莫允雯飾演的昭君，人生個性都暗黑。（三立提供）

莫允雯外表陽光開朗，其實求學過程一路遭霸凌。（盧禕祺攝。服裝Finders keepers提供）

莫允雯外表陽光開朗，其實求學過程一路遭霸凌。（盧禕祺攝。服裝Finders keepers提供）

莫允雯在美國出生、讀幼稚園時去香港，小學二年級時跟家人回台灣，三年級時又回美國，成長環境一直處在搬家、變化狀態。「我記得很清楚，二年級時在台灣，因為爸媽都是廣東人，我的母語也是廣東話，所以講國語時口音很重，上學時就常被同學笑我講話好奇怪、不會ㄅㄆㄇ」。因為想積極融入同學和鄰居，她努力想和大家玩在一起，有次一個高年級同學說爸爸買新彩色筆給他，他想要畫畫，就叫她把手給他們畫，「穿著短袖短裙的我，手、腳、臉全身都被畫了。原本我也跟著大家一起笑，但結束後，我覺得不舒服，也不敢回家，不敢讓媽媽知道。是家附近轉角賣臭豆腐的老闆，看到我的模樣，很好心說妹妹來，給我洗碗精洗乾淨。老闆最後跟我說，以後不要讓他們在妳身上畫畫」，她小時候不懂，長大後回想，那其實就是霸凌。

回到美國後，她更是面臨各種不同形式的霸凌，尤其英文程度跟不上同學時，就更被放大「妳跟我們不一樣」，很多同學講話很刻薄，每當她或其他亞洲同學一說話，他們就會假裝聽不懂，誇張大聲問：「WHAT？」或故意學她口音。連媽媽幫她帶的便當裡頭裝烏龍麵、壽司，也會被隔壁吃披薩、漢堡的小朋友嘲笑，「所以我常偷偷倒掉不吃，寧願餓肚子。後來才跟媽媽講，我可否在學校買東西吃」。

莫允雯外表陽光開朗，其實求學過程一路遭霸凌。（盧禕祺攝。服裝Finders keepers提供）

但影響她最大的霸凌事件，是高中時，一個從小一起長大的同學，「她住我家正對面，我們從小學到高中都同一個學校，玩在一起。但高二時，突然變了，因為我開始打工，她覺得『為什麼妳不跟我們玩了、妳覺得妳比我好、可以賺錢了不起嗎，』所以跟另一個好友一起欺負我」。除了言語霸凌，對方用盡各種辦法欺負她，有次甚至在樓梯從後面推她，「剛好下面有人擋住我，我才沒有摔下」，對方還把她的照片放大印出，貼在走道、置物櫃，寫一些不好聽的字眼，她的置物櫃常常打開就是一堆垃圾和衛生紙。她愈有反應，她們愈開心，被霸凌到崩潰的她，每天痛苦得超級不想上學，「事情搞太大，鬧到校長出來禁止她靠近我，原本我們全部在一起上課，後來是全部排開」，同一年，莫允雯的爸爸生病，幾乎都在醫院養病，「結果她去學校告訴同學，說我爸得了怪病，不要接近我」。

當時的她無法理解，為什麼才15、6歲的同學心會這麼壞，「我高中最後那一年能避就避，因為學校可以用打工補學分，我每天中午就從學校撤了去上班。」幾年後讀大學時，她突然有天接到對方電話，問「我可以跟妳聊聊嗎？可以到妳家門口嗎」，對方說：「我好想跟妳說一聲對不起，我只是想跟說，我當時很嫉妒妳，為什麼妳可以做那麼多我想做的事，而我不行。我也很想要自由」，那時她以為講開就過了，但傷害其實一直都在，「霸凌好像離我們很遙遠，又好像很接近，真的會很深的影響一個人」。

莫允雯外表陽光開朗，其實求學過程一路遭霸凌。（盧禕祺攝。服裝Finders keepers提供）

戲中的她被霸凌，生命暗黑、沒有朋友，直到邱澤飾演的前男友恩沛出現，成為點亮她生命的一盞明燈，但因為劇情中發生某件事，燈又暗掉。後來遇到的張軒睿，對暗黑昭君來說，則是更亮的溫暖大太陽，「不刺眼、也不會曬傷，軒睿很像熊寶貝，那股溫暖沒有壓力」 。

《用九柑仔店》張軒睿、莫允雯。（三立提供）

她說，她和邱澤不認識，但兩人開拍的第一天就是要演甜蜜談戀愛的回憶戲，她內心有很多小劇場：「怎麼辦？我們不是很熟，要不要打招呼先聊一下？他會不會覺得我在裝熟？」但神奇的是，兩人一對戲，邱澤的眼睛、眼神就是有種魔力，「他的眼神完全可以把你拉到那個世界、帶到我們的故事裡！」

邱澤客串《用九柑仔店》飾演莫允雯前男友。（三立提供）

邱澤客串《用九柑仔店》飾演莫允雯前男友。（三立提供）

她透露，和邱澤很多場對手戲，都是現場走戲討論後即興改的，邱澤會主動提出很多新鮮的表演的方式，「有一場已經是後段故事，情緒很重，幾乎沒有對話，我們走戲時覺得話都不需要講，整場戲都靠眼神在對話。拍完那場他坐回來，我就說：你剛剛好妙，外表冰冷，但眼睛裡有好多好多愛啊！他回說妳有get到我！」從沒合作過的兩人能有這樣的火花，她覺得很滿足也很開心。

邱澤客串《用九柑仔店》氣場強大。（三立提供）

(中時 )