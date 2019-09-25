印度一家醫院的監控拍晚間攝到靈異一幕，放在大門前的空輪椅突然自己動了起來，不但緩緩從門口滑過，還一路滑向花園，彷彿有人坐在上面移動一般。

每日郵報報導，在印度某醫學教育與研究中心研究生學院。夜晚期間，監視器拍到門口原本停得好好的輪椅突然動了起來。它緩緩滑出來，然後從一個斜坡直接滑走，去往了花園。

一名保全在現場目擊一切、也出現在監視器畫面中，他當時就看著輪椅自己滑走。他表示，當時他們三個人值班，一個人出去巡邏了，一個人在屋裡。而他額釋出來喝水，就看到輪椅自己在動。當時只有風再吹，沒有看到別的，也覺得很冷…

這段視頻引發了醫院工作人員的各種猜測，有人甚至說是想沖出醫院的鬼魂推動的。據報導，由於害怕和擔憂，許多工作人員都不願意上夜班。

不過醫院的一位醫生有其他看法，她認為，輪椅停的地方很空，應該是被陣風吹的。它在光滑地面上滾著，然後就出去了。只是風，不是鬼。

(中時電子報)