總統府23日召開記者會，亮出蔡英文總統在倫敦大學博士論文原稿。（本報系資料照片）

總統府日前秀出蔡英文總統的博士論文後，已被蔡總統提告的網路節目主持人彭文正，再度質疑，蔡英文在3個時段拿出補發的畢業證書，但2012年、2015年所補發的，校長簽名不一樣。甚至懷疑蔡的畢業證書原稿就在手上，為何還要補發畢業證書？

彭文正在《政經關不了》指出，總統府秀蔡英文論文，第一頁出現4、5處立可白，這不是1984年的手稿嗎？1984年發明了立可白，難道穿越時空，可能蔡改過，而這是修補過的草稿。彭文正說，若是原稿，他一定巴不得給大家看，來證明自己有學位，因此懷疑可能是假的，年代會讓它穿幫，所以才用立可白。

彭文正認為，立可白塗掉的東西，極有可能是超越1984年的某一個年代，舉例來說，在1984年引用1989年或1985年某人所講的話。年代會讓它穿幫 所以才用立可白，還呼籲總統府趕快告。

彭文正提出疑點，總統府說1983年6月蔡英文提交博士論文，1983年10月完成論文口試，前後差了4個月，但蔡在自傳《洋蔥炒蛋》中表示，論文提交半年，才可以論文口試，彭文正指出這樣又差了2個月。蔡是在2011年10月寫《洋蔥炒蛋》，寫這本書是為2012年選總統，為選舉而寫的書應會多次校對，那麼，哪一個資料為真呢？

彭文正接著質疑蔡英文補發的畢業證書，想要來個第4槍斃命？彭文正質疑，蔡英文在3個時段拿出所謂的畢業證書，但每張校長簽名都不一樣，1984年的畢業證書，上頭寫著，1984年括號校方留存的原始畢業證書影本，該張校長的身分沒有問題了。問題是後面補發的校長名字不一樣，2012年補發的證書，校長另有其人，該張是蔡英文選新北市長時送中選會的證書樣本；2015年又補發證書，校長簽名又不一樣了。

蔡的1984年3月14日拿到畢業證書原始文件，2019月9月4日提告台大法律系榮譽教授賀德芬及旅美學者林環牆當天，總統府所拿出的物證畢業證書，原稿就在手上，為何還要補發？彭文正請蔡總統出面說明。

(中時電子報)