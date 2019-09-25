iPhone 11的發熱問題

首批拿到iPhone11用戶普遍體驗到這個最新系列有2比較嚴重的問題：發燙與信號差。不過今天大陸消費者發現，iPhone 11還有令人傻眼的新問題，在它號稱功能最新的鏡頭內竟然發現有灰塵進入。經使用者向蘋果反映後，客服稱有類似客訴，公司正在調查之中。

據陸媒《騰訊網》指出，iPhone 11系列目前已陸續出貨後，首批用戶回饋認為，iPhone 11可能是蘋果史上「最耐摔」機型，但新機在遊戲和電話時發熱很嚴重，發熱位置主要集中在攝像頭下方和開機鍵附近。而發熱情況相當突出，有的用戶抱怨「我以為拿到暖手寶了」。

大陸iPhone 11用戶在網路上提供的鏡頭進灰照片。（圖／騰訊網）

許多用戶反應，iPhone 11的A13處理器發熱量較大，包含無任何操作發熱、玩遊戲很燙，尤其是備份和啟動時較嚴重。有網友分析，過熱可能是取景框有超廣角的預覽模式，多鏡頭同時工作導致CPU負荷增加。

另外一個較大的問題是iPhone 11訊號水準較差，在地下室或地鐵中會出現「無服務」狀態。在此之前，庫克曾表示，iPhone 11系列是史上最出色的，現在正受到用戶的考驗。

除了近日的上述兩項問題較突出，25日又有大量的用戶反映，使用新機才沒幾天時間，新機的攝像頭很容易進灰，懷疑是品管問題。另有網友表示，剛買到手的iPhone 11開箱後就發現鏡頭內有灰塵，目前使用者已經將這些情況回饋給蘋果，公司已在調查之中。

據悉，此次爆出鏡頭進灰塵不是個案，很多用戶都遇到了，而且出現進灰的機型不一，iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max都有案例。

而新機後置鏡頭進灰令人難以理解，有網友仔細觀察後發現，iPhone 11系列後置鏡頭與外邊框會有明顯的縫隙，灰塵很可能是從這裡進去的，這或許跟蘋果工藝退步的有關。

報導說，對於上述iPhone 11系列出現的問題和情況，蘋果官方還沒有統一的說法，按過去經驗，或許他們根本不會回應。去年的iPhone XR和XS系列上市後問題也不少，最後蘋果官方基本都裝死無視問題，也沒有任何解釋。

(中時電子報)