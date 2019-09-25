女星全部都是雞？驚爆！視后去澳門送外賣！

前TVB女星楊斯雅也是一位YouTuber，先前才因為拍片揭密演藝圈淫亂秘辛，大爆某位帥氣男星專吃朋友妻，「曾經有男藝人被這男人戴過3次綠帽，是3次啊！」聲名大噪。然而她近日又拍片談論辛辣議題「女星全部都是雞？」還驚爆有位視后級的A咖女星被包養，每一次都去澳門「送外賣」。

楊斯雅拍片大爆料，透露有位「一線中的一線」視后級女星多年沒有戀情，但其實私下被包養，「為什麼大家沒發現呢？因為她的金主不是香港而是在澳門的，她每一次去澳門送外賣都會簽那位富豪的單。」

那為何楊斯雅會知道呢？她笑說因為那位女星每次都搭直升機去澳門，剛好她認識空服員，對方才跟她說這件事。

另外她還聽過一位金融才俊朋友爆料有位二線小花，曾向他開價4萬港幣，「我朋友覺得挺便宜的，但這4萬不包括房租、車、包包等，總之是零用錢。」而楊斯雅也解釋為何女星要求包養而不是做雞？因為包養是男女朋友關係，男女朋友不一定有性關係，可能一年多後才發生關係，所以包養不是做雞，求包養的女星很熱愛她的工作，這樣一來她也能無憂無慮追尋她的理想，每天在家等電話等開工。

(中時電子報)