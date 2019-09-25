反送中風波持續，25日晚上多個港鐵站發生小規模衝突。晚上約7時，沙田站控制室遭到約百名市民包圍。香港01報導，兩名港鐵附例特檢隊便衣職員，較早前在站內取締逃票跳閘人士，其間疑有人動手，按住制伏一名年輕男子，引起市民不滿，兩名職員到車站控制室暫避，年輕男子不適送院。約百名市民包圍控制室，要求港鐵交代職員為何可以打香港人，並要求港鐵交出兩名職員全名，由於群情激憤，晚間9點42分以後，港鐵東鐵線應沙田站暫時關閉，列車不停沙田站。

東網報導，繼有政黨25日在金鐘太古廣場快閃掛上「我願榮光歸香港」的巨型直幡後。有網民發起晚上各區大合唱活動，其中在旺角始創中心，晚上8時約有200名巿民聚集，在商場內不同層樓站立，高唱歌曲《願榮光歸香港》，保安在場戒備，沒有阻止。部分戴上口罩男女將手機燈號亮開，並高呼「五大訴求，缺一不可！」、「香港人加油！」等口號。

另外，青衣站外連儂牆有市民帶同投映機及布幕，在播放歌曲「和你非」的MV。負責市民指，隨後會播放一些與反修例有關影片，希望為運動相關的謠言闢謠。青衣城內暫未見有人聚集唱《願榮光歸香港》。

香港01報導，沙田站晚間有一名老翁要求港鐵交代事件，認為跳閘可以罰款，但職員不應打人，質疑：「林鄭又話和解，咁樣點和解呢？」

晚間8點41分，有示威者向客務中心玻璃噴漆，寫上「黨」等字眼。

8點45分，有人將部分閘機破壞並開放閘機，但市民出入閘時，仍繼續拍卡。

9點5分，一名目擊者指，事發時聽到一陣嘈吵聲，赫見兩名中年便衣男子粗暴對待一名載口罩的跳閘青年，將青年推向牆，市民見狀制止，青年趁機掙脫逃向月台，惟被身穿港鐵制伏的職員捉住，帶入控制室，其後救護車到場將青年送院。

目擊者指，兩名中年男子無穿制伏或配戴證件，行為粗暴，對青年推撞及拉扯，市民向港鐵職員求證，方證實為港鐵附例特檢隊職員，並提供其中一名名字為「KW LAW」。三名警員接報到場，多名市民要求報警，指懷疑有人襲擊，但警員不受理。港鐵及警員做法均引起市民不滿。

9點38分，大批防暴警員進入沙田站作出驅散，制伏最少兩人並帶上警車。

9點42分，港鐵東鐵線因應沙田站有突發情況，為確保乘客及員工的安全，沙田站暫時關閉，東鐵線列車不停沙田站。

(中時 )