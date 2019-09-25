寶島夢想家25日在花蓮觀護盃，面對上季東南亞職籃(ABL)首輪爆冷淘汰自己的「宿敵」泰國莫諾吸血鬼，當然格外想要贏球，可惜賽前突然少了感冒的「少俠」田壘助陣，夢想家最後以61比62飲恨敗給泰國，苦吞觀護盃2連敗。

泰國莫諾吸血鬼上季雖在例行賽只拿第8，卻在季後賽前夕大幅換血，爆冷在季後賽首輪2連勝淘汰掉例行賽第1的夢想家，堪稱上季最大冷門，如今兩隊在觀護盃相遇，自然充滿復仇情緒，就連原本感冒的田壘，都來到球場熱身想打。

「其實對上泰國，我沒有什麼特別想法，」貢獻10分的陳世念表示，「畢竟我們9月初才開始，包含楊敬敏、張宗憲、王柏智等好手也都加入，觀護盃主要的目的還是磨合，新的總教練也才來1個月，全隊都想利用觀護盃找出問題。」

陳世念表示，跟昨天觀護盃開幕戰相比，今晚全隊表現明顯較佳，「我們昨天所有人都沒發揮正常，或許是打下午1點比賽，還是第1場比賽太過興奮，可是今晚就算少了壘哥，我們還是能跟號稱擁有5個外援的泰國隊拚到最後一刻。」

夢想家當前所曝露出的最大問題，除了磨合上的困境，更麻煩的是羅素、布巴羅兩名洋將的可用度，羅素雖拿全隊最高15分，卻在最後一波攻擊發生滑倒失誤，布巴羅全場只拿4分，更提前5犯畢業離場，兩名洋將表現明顯都不及格。

「既然球隊高層與教練團都訂出新球季使用雙外援的目標，可是這兩名洋將表現雖然很認真，也想要努力融入，整體發揮卻都不佳，」陳世念說，「反正觀護盃的主要目的，就是努力磨合、找出問題與可用陣容，洋將問題只是比較明顯。」

(中時電子報)