「恰恰」彭政閔是中信兄弟靈魂人物，同時也是台灣職棒史上重要角色，他職棒生涯征戰19年，也多次披上國家隊戰袍，雖然早年網路還並不發達，不過彭政閔許多令人津津樂道的Play，仍是許多球迷一再重播的回憶，接下來就要細數那些彭政閔在Youtube上點閱次數最高的幾支影片。

1、2007年亞錦賽，對戰達比修有，彭政閔敲安後陳金鋒開轟

在球迷眼裡，只要中華隊第四棒陳金鋒站上場，就代表有無限希望，不過也要記得他開轟就絕對不會只有1分，因為彭政閔總是在壘包上。2007年亞錦賽由彭政閔及陳金鋒組成的三、四棒「恰鋒連線」仍讓球迷一再回味，當年中華隊出戰日本隊，日本派出拿下澤村賞、三振王以及洋聯年度MVP的達比修有先發。

6局上半，中華隊2人出局、落後1分的情況下，彭政閔先敲出左半邊安打上壘後，下一棒陳金鋒在滿場台灣球迷的應援下，面對達比修揮出逆轉2分炮，洲際球場所有球迷爆出激動歡呼聲，也註定成為台灣球迷心中最經典的一擊，儘管最終中華隊以2比10吞敗，不過這段影片讓棒球迷一再回味，觀看次數高達150萬次。而在多年後，達比修這名大聯盟等級強投，仍還記得中華隊這兩名強打者。

2、2013年經典賽，彭政閔、林智勝、周思齊連3安，將田中將大打退場

2013年WBC經典賽中華隊從原本不被看好，一路過關斬將打進8強，在8強首戰面對強敵日本，對方派出當年在日職拿下澤村賞、洋聯年度MVP、勝投王等多項大獎的「神之子」田中將大先發，中華隊則靠王建民主投6局封鎖日本打線。

8局下半中華隊以2比2與日本戰成平手時，又是從「中華隊長」彭政閔開啟攻勢，率先從田中將大手中敲出安打上壘，接下來林智勝補上二壘安打形成二、三壘有人時，「周董」周思齊面對田中將大刁鑽指叉球，硬是打穿內野防線，送三壘上的彭政閔回來取得超前分，3人的連續安打把當年狀態正好的田中打退場，還被鏡頭拍到露出懊悔神情，此影片觀看人數則為125萬次。

彭政閔在2013年經典賽擔任中華隊隊長。（報系資料照／黃國峰攝）

3、2008年奧運八搶三，彭政閔敲安後盜壘又趁亂跑回本壘得分

2008年奧運八搶三資格賽，中華隊面對澳洲連續4局沒有安打，彭政閔在7局下半、2人出局時，再度率先敲安攻佔一壘壘包，接下來發動盜壘上到二壘後，又趁對手傳球失誤上到三壘得分大門，接著澳洲投手發生要命暴投，彭政閔沒靠任何安打就奔回本壘，助中華隊取得5比0領先。

彭政閔曾提到，小時候他的腳程並不快，是在國中時期靠著驚人的毅力「硬練」出來的，在加上他能在場上準確觀察投手動作，總能精準看出盜壘的起跑好時機，才能在國際賽關鍵時刻啟用戰術帶給對手壓力。此部影片雖然畫質不高，不過11年間也累計115萬觀看人次。

4、彭政閔面對前隊友羅曼的觸身球，先假裝生氣後忍不住笑出來

彭政閔在中職效力的影片中點閱最高的，不是驚天一擊的全壘打，而是他不凡的風度。2016年4月17日，彭政閔面對2010年曾一起拿下總冠軍的前隊友，之後轉隊至Lamigo桃猿的洋將羅曼，遭到觸身球砸到腰部，彭政閔第一時間拿著棒子假裝生氣走向羅曼，不過後來看著羅曼卻忍不住笑了出來，笑著走上一壘。

兩人有趣的互動讓這支影片觀看次數高達91萬次，也是彭政閔中職影片中點閱最高的。彭政閔經過年輕時「變電箱事件」的衝動後，更能掌控並調節自己的脾氣，後來才能成為陣中最穩重、可靠的老大哥，除了面對比賽一貫認真態度外，偶爾流露出調皮個性的「反差」，更是讓球迷忍不住一看再看。

(中時電子報)