南韓媒體近日報導，越南國會代表團去年底造訪南韓，團員中有9人脫逃滯留境內，越南政府今天證實此事，表示脫逃的9人都是業者團團員，只是搭專機至南韓，都不是用外交簽證入境。

應南韓國會議長文喜相（Moon Hee-sang）邀請，越南國會主席阮氏金銀2018年12月4日至7日率領國會代表團訪問南韓並出席越南-南韓投資與貿易論壇，代表團由各部委、地方政府與業界組成。

韓國文化廣播公司（MBC）電視台23日報導，跟著阮氏金銀赴南韓的業者團中有9人脫逃，其中2人已遣返越南。

快訊新聞網站今天報導，越南國會秘書長阮幸福（Nguyen Hanh Phuc）今天證實上述事件，表示這項論壇由越南計劃與投資部、南韓駐越南大使館和南韓工商會聯合舉行，約有300家兩國業者參加，越南有44家業者、72名業界人員與會。

阮幸福說，越南業界代表團組團與住宿安排由計劃與投資部負責，脫逃的9人都是業者團的團員，「他們（業者團）只是搭乘（國會主席的）專機，脫逃者不是越南國會外交代表團團員，不持有外交簽證」。

阮幸福說，專機準備飛回越南時，發現少了9人，但已到起飛時間，所以無法等待。南韓有關機構隨後已將其中2人遣返越南，其餘7人目前仍在南韓逃逸。

阮幸福又說，這是令人遺憾的事件，應從中吸取教訓，今後專機將不准非高級代表團的人員一起搭乘；此外，有關機構也應仔細甄選參加國外論壇的人員。

阮幸福說，越南國會要求公安部與越韓兩國相關單位配合追緝，將脫逃的人遣返越南，依法調查與嚴格處理。

越南旅客假觀光真偷渡、集體逃跑的現象很常見，越南旅客團在國外多次發生旅客集體脫逃的事件，包括去年底在台灣有152名旅客脫逃、創最大脫團紀錄的事件。

這次9名越南人利用業者名義，甚至與高層領導同坐專機赴南韓出席經濟論壇，然後逃跑，受到民眾關注。

(中央社)