根據多家國外媒體報導指出，俄羅斯莫斯科反禁藥組織疑似將年初送往世界反禁藥組織(WADA)的樣本與數據竄改，目前WADA決定給俄羅斯三周的時間出面說明和解釋，一旦違例屬實的話，有可能繼2018年平昌冬奧之後，明年東京奧運再次遭到禁賽處分。

俄羅斯新聞處秘書佩斯科夫表示，我方已到WADA提出的問題，也規定給了三周時間，因此必須稍等一段時間才會有消息回覆，至於克里姆林宮目前並沒有害WADA聯繫。

英國《每日電訊報》指稱，俄羅斯反禁藥組織在過去18個月不斷竄改資料，目的就是掩飾俄羅斯運動員違規使用禁藥的證據，俄羅斯有可能會因此被禁止參加2020年東京奧運。

俄羅斯近年來禁藥醜聞頻頻，2014年索契冬奧身為地主的他們竟然被檢測出大量選手違反禁藥規定，國際奧會委員要求11名運動員繳回獎牌；2015年俄羅斯田徑選手被禁止以國家名義出賽，甚至在2018年平昌冬奧遭到國際奧會全部禁賽，只有符合條件、清白的運動員能以獨立運動員身分參賽。

(中時電子報)