痞客邦近年積極打造新的服務，有見不少民眾都會使用站上內容作為旅遊前規劃的參考指南，日前也就舉行了第6屆 PIXNET HACKATHON，打造旅遊科技為主、以「翻轉台灣在地旅遊體驗」為命題的決賽，為旅客帶來更多方便的資訊及協助，PIXNET 研發中心副總經理黃凱澤表示「期待透過黑客松，將各方創新點子進一步落地，並應用於大眾的日常生活之中。近年來新興科技如 AR、AI 影像識別，讓痞客邦的圖文內容有更多元的應用場景、使用上也更直覺便利。」

PIXNET研發中心副總經理黃凱澤博士。（痞客邦提供）

而本屆的黑客松就開放了痞客邦文章資料庫、使用者的搜尋行為、瀏覽點擊紀錄等資料，同時賽事合作夥伴 HotelsCombined及卓騰語言科技，分別提供了飯店訂房導流資料、中文斷詞技術API，讓參賽者能更快速解析、萃取出龐大部落格文章內的關鍵資訊，讓使用者能夠快速找到自己需要的資訊。

PIXNET HACKATHON比賽現場。（痞客邦提供）

當中如旅遊搜尋引擎KAYAK也分享到，如何運用搜尋引擎的數據，來持續進行產品服務、使用介面的優化，像KAYAK APP就運用了AR技術開發出「量度行李尺寸」功能，協助旅客預先掌握行李大小是否符合航空規定、避免違規罰金，這就來自企業內部舉辦的黑客松。

另外今年有不少作品主攻「智慧行程安排」功能，像優勝隊伍IWC 開發的「Trip PDS」聊天機器人，可根據文章瀏覽行為、正負評價分析、使用者個人化設定，主動推薦相關的飯店住宿資訊、高CP值的美食等，榮獲「極客獎」；還有優勝隊伍SOV就開發出瀏覽器外掛程式「DigOut」，解決想快速找到美食資訊的日常需求，採用「圖片搜尋」技術，使用者只需直覺點選當下想吃的美食照片，即可便捷找到相關痞客邦美食資訊，獲得「創意無限獎」。

(中時 )