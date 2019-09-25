英國最高法院昨天裁定，首相強生請女王關閉國會使國會休會5週不具合法性，議員今天重返下議院，強生被迫提前返國。不過議員今天的出席率不高，綠色長椅上空位不少。

最高法院昨天裁定關閉國會不合法後，下議院議長貝爾考（John Bercow）隨後召開記者會，要求議員今天上午11時30分回到下議院復會，雖然不會舉行每週三例行的首相質詢，但會有「充裕時間留給迫切的問題、部長發言及緊急辯論」。

昨天在美國紐約參加聯合國大會的強生今天上午提前返國，回到唐寧街10號辦公。反對黨喊話要強生辭職，強生依舊表示要繼續推動脫歐，不會下台。

雖然法院裁定首相作為不合法，是史無前例的判決，而今天的復會也有其意義，但議員似乎興趣不大，下議院經典的綠色長椅上沒坐滿。

保守黨議員華克（Charles Walker）在英國廣播公司（BBC）節目上批評：「我們被告知這是重大的憲政危機時刻，卻沒興趣參加，現場根本沒坐滿。下議院應該要塞滿、應該要摩肩接踵，但看得出來有空位。」

他說：「大概有250名同事沒來。我猜很多人都覺得受夠了，他們想要擺脫（歐盟）。」

不過，工黨議員南迪（Lisa Nandy）解釋，由於臨時決定復會，有些議員必須把家裡的孩子安排好，才能回來下議院開會。

議員今天也在下議院和檢察總長柯克斯（Geoffrey Cox）針鋒相對，要求他公布當初的法律建議。

身為政府首席法律顧問的柯克斯依舊堅稱政府認為關閉議會合乎憲法，也合乎法律，且是基於「誠信」，不是耍花招，他對最高法院的判決感到失望但尊重。他說：「我承認我們輸了，我們對最高法院的判斷錯了。」

柯克斯也對議員動怒，稱議會之前不通過脫歐協議，現在又阻擋無協議脫離歐洲聯盟（EU），根本是「已死」的議會，而且議員們都太膽小，不敢提前大選，批評他們根本「無德」坐在綠色長椅上，氣氛火爆。

(中央社)