子宮破裂害胎死 黑衣人聚醫院外撒冥紙

妻危子亡！父情緒崩潰哭喊「還我一個兒子」

34歲陳姓孕婦24日晚間在新北市蘆洲區某婦產科產房接生，卻疑似因為子宮破裂，接生人員剖腹取出小男嬰後，他卻不幸夭折，陳婦也因大量出血，急救後情況稍轉。此事爆出後引發網友熱議，對此網紅T妹直言，「不要把所有罪名都灌在醫生頭上」。

事發後，男嬰的李姓父親與親友們怒控院方「第一時間沒對家屬說明狀況」，25日凌晨聚集上百人包圍診所撒冥紙，要求院方人員出來面對。他們怒言「這件事我絕不輕易放下」，警方獲報到場勸離民眾，並將丈夫帶回製作筆錄，也將通知黃姓醫師到案說明。

25日檢察官前往殯儀館相驗遺體，男嬰的李姓父親悲痛看到兒子遺體，下跪哭喊「寶寶對不起」，讓人看了鼻酸。

新聞一出後，引起網友熱烈討論，對此之前也生過孩子的網紅T妹在臉書表示，「看到有人在臉書指責接生的診所，母子很健康進去⋯ 小孩沒了！媽媽沒脫離險境，被講成醫療疏失，醫院不負責，就是有太多不理性的親友，才真的沒人敢做婦產科醫生（尤其接生），目前醫生平均年齡55歲！這些願意接生，都是大善人，因為每個『名醫』都被告過」。

T妹認為，孕婦生產都是高風險，包括突發狀況極高，猝死、血崩（甚至子宮外翻）、一堆突發意外心跳開始微弱昏迷。她列舉出3項突發案例，「羊水栓塞」、「產後大出血」、「妊娠毒血症」，並且指出高齡產婦是高風險族群，且台灣的運婦生育年齡逐年提高，以及體重過重，「在醫學臨床上已被證實是直接增加孕產婦死亡風險的元兇之一」。

最後，T妹認為，「請不要把所有罪名都灌在醫生頭上，甚至氣噗噗公佈診所控訴」，她認為該案沒有得到最終結論，希望網友請尊重醫護人員的辛勞，相信沒有人願意看到悲劇。

(中時電子報)