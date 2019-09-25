一直有一個傳說，法國參議院的地下室仍留有納粹佔領時期的物品，包括希特勒雕像與納粹的宣傳品和相關旗幟，這段過往對法國來說實在有些難堪，也就一直存而不論，不過最近一位法國記者經過鍥而不捨的調查，證實參議院的地下室確實留有納粹遺物，官方也不知該拿這些敏感的歷史物品該怎麼辦。

我們很強(we are the mighty)報導，在過去的75年間，法國參議院一直是在歷史悠久的盧森堡宮(Luxembourg Palace)裡開會，這所1645完成宮殿原本是路易十三國王母親瑪麗·迪·美蒂琪(Marie de Médicis)的居所，之後法國結束王政，就成為參議院所在。在第二次大戰初期，英法聯軍潰敗，英軍從敦克爾克撤退，隨後法國在6個星期內完全淪陷，巴黎訂為不設防城市等著被德軍佔領。

希特勒的愛將，空軍元帥赫爾曼·戈林（HermannGöring）相當中意盧森堡宮，訂為納粹空軍駐法國的總部，他也住在這裡，為自己提供了豪華的套房。同時他的下屬，德國空軍元帥胡戈‧施佩爾勒(Hugo Sperrle)也住在盧森堡宮的偏殿，因此在這段期間，盧森堡宮有著相當多納粹德國的物品。

盧森堡宮裡，參議院的議場。(圖/shutterstock)

1944年6月6日，盟軍成功登陸諾曼第，納粹軍隊在法國節節敗退，終於被迫放棄巴黎時，希特勒曾下令最後一任法國區佔領指揮官喬爾茲（Gene Dietrich von Choltitz）必須趕在盟軍進城前，徹底破壞巴黎，不惜夷為平地。希特勒說「除非變成一片廢墟，否則不得將這座城市交給盟軍」。然而喬爾茲沒聽他的，他帶著1萬7千名部隊向自由法國投降了，也沒有毀壞巴黎，希特勒對此很生氣，但他毫無辦法。

從那以後，盧森堡宮還有多少納粹遺物就成了一項話題，幾乎成了一種都市傳說，但從未得到證實。

直到2019年9月5日，法國報紙《世界報》（Le Monde）和記者奧利維爾‧法耶（Olivier Faye）對傳聞進行了認真的調查，真的發現了藏於盧森堡宮地下的希特勒半身像，以及3公尺x2公尺大的的納粹旗幟，還有各種其他納粹文件，幾乎都完整的保存著。

在納粹佔領巴黎的末期，德國空軍人員只能匆忙撤離，使得盧森堡宮處於失修和徹底混亂的狀態，當自由法國從納粹佔領者收復時巴黎時，他們也無法有效清點納粹留下來的東西，隨後法國第五共和成立，國家要重新復興，也就沒再管理塵封的納粹物品。

有趣的是，在盟軍接管巴黎的日子裡，納粹遺留物突然變得非常有價值，主要當作是勝利的象徵（今天仍然如此）。在那一段時間，有些機靈的人在收集納粹遺物再高價轉售。這造成另一種說法，認為當時的自由法國軍也在做類似的買賣，將特別具有納粹象徵的物品給藏在地下室中，直到找到願意出高價的買家為止，結果經辦此事的人被派往別處，久而久之這些納粹遺物就被遺忘在地下室中了。

(中時電子報)