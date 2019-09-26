一名18歲的男孩站在被告席，原告是他的親生母親。理由是：這名男孩襲擊了他的生母，並告訴她，他想要強暴她。而男孩這麼做的原因皆是因為他觀賞了一部名為《動物園的秘密生活》的紀錄片，該片中有一場黑猩猩交配的場面喚醒了男孩的慾望。

據《鏡報》報導，當時這名男孩才16歲。在他被猩猩交配的畫面刺激後，他告訴他的母親，他在父親的手機裡看見了他們兩個做愛的影片，而從那時起他就一直非常想要與母親發生關係。原告律師，羅威先生說：「他告訴她，在他看完了她與前夫(男孩生父)的性愛影片後，他無法停止想和她做愛以及強暴她的幻想」隨後男孩的母親說，她告訴男孩「我是你的母親」便到廚房去，讓「他想想他到底說了什麼」。但「他只是看著我，就好像他完全沒有任何錯誤」。之後男孩被指控他襲擊了他的母親。

男孩的母親說，男孩從背後將他的手伸進她腋窩附近，接著碰了她的右邊乳房。隨後他開始在她的身體上下摩擦，他的生殖器碰觸著她的身體。男孩的母親表示，她試圖制止他，但她敵不過他的力氣而且她能聽見男孩在她右耳邊喘息著。過了不知道多久，男孩才停手。但是男孩的辯護律師，貝恩斯(Charlotte Baines)女士駁斥了這一切。她表示，男孩母親所言的「男孩因為看了父母性愛片而想要侵犯母親等語」只是一面之詞，建議男孩的母親最好提出證據證明。

另外她也說，男孩根本沒有侵犯母親，是當時她在奪過兒子電話時兩人拉扯，男孩不小心拉到母親上衣使其乳房裸露。目前雙方各執一詞，仍需要更多審訊才能釐清事情真相。

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文章來源：Teen 'told mum he wanted to rape her after watching video of chimps having sex'
文章來源：East Hull teen 'told his own mum he wanted to rape her after watching video of his parents having sex' - trial

(中時電子報)

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