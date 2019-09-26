一名18歲的男孩站在被告席，原告是他的親生母親。理由是：這名男孩襲擊了他的生母，並告訴她，他想要強暴她。而男孩這麼做的原因皆是因為他觀賞了一部名為《動物園的秘密生活》的紀錄片，該片中有一場黑猩猩交配的場面喚醒了男孩的慾望。

據《鏡報》報導，當時這名男孩才16歲。在他被猩猩交配的畫面刺激後，他告訴他的母親，他在父親的手機裡看見了他們兩個做愛的影片，而從那時起他就一直非常想要與母親發生關係。原告律師，羅威先生說：「他告訴她，在他看完了她與前夫(男孩生父)的性愛影片後，他無法停止想和她做愛以及強暴她的幻想」隨後男孩的母親說，她告訴男孩「我是你的母親」便到廚房去，讓「他想想他到底說了什麼」。但「他只是看著我，就好像他完全沒有任何錯誤」。之後男孩被指控他襲擊了他的母親。

男孩的母親說，男孩從背後將他的手伸進她腋窩附近，接著碰了她的右邊乳房。隨後他開始在她的身體上下摩擦，他的生殖器碰觸著她的身體。男孩的母親表示，她試圖制止他，但她敵不過他的力氣而且她能聽見男孩在她右耳邊喘息著。過了不知道多久，男孩才停手。但是男孩的辯護律師，貝恩斯(Charlotte Baines)女士駁斥了這一切。她表示，男孩母親所言的「男孩因為看了父母性愛片而想要侵犯母親等語」只是一面之詞，建議男孩的母親最好提出證據證明。

另外她也說，男孩根本沒有侵犯母親，是當時她在奪過兒子電話時兩人拉扯，男孩不小心拉到母親上衣使其乳房裸露。目前雙方各執一詞，仍需要更多審訊才能釐清事情真相。

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(中時電子報)