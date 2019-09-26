杜蘭特接受《華盛頓日報》專訪爆料自己始終無法融入勇士的批評持續延燒，但在勇士總教練科爾與柯瑞先後正面回應後，「浪花弟」克雷湯普生也接受《USA TODAY》訪問表示，「我永遠不會對杜蘭特懷恨在心，他想去紐約沒有不對。」

克雷湯普生和杜蘭特今夏同時成為自由球員測試市場身價，但在自由市場開放前，克雷湯普生已經先找杜蘭特溝通過了，「儘管我以往的心態就是順其自然，但我當時告訴了杜蘭特，我們有機會可以繼續擁有史上最偉大的王朝。」

結果大家都知道了，杜蘭特透過先簽後換，被勇士交易到籃網跟厄文聯手，反觀克雷湯普生跟勇士完成5年1.9億美元的頂薪續約，面對杜蘭特做出離開勇士跳槽籃網的最終決定，克雷湯普生還是不禁爆料了，「杜蘭特改變心意了。」

克雷湯普生這句話的意思，無非代表杜蘭特並非一開始就認定跳槽籃網，而是存有一絲絲續留勇士的可能性，既然杜蘭特的離開已成定局，克雷湯普生也大方表示，「我永遠不會對杜蘭特懷恨在心，他想要去紐約，這沒有什麼不對的。」

(中時電子報)