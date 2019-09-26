16歲瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）儼然成為新一代環保運動代言人，專家分析，桑柏格的崛起，除了標誌著環保運動策略出現明顯轉變，同時也意味轉變將導致更大的分裂，甚至造成反效果。

從獨自罷課，到在聯合國發表慷慨激昂的演說，甚至惡狠狠地瞪視川普、訓斥世界各國領袖，桑柏格讓全世界都看到了她，也看到了減少碳排放、守護環境的急迫性。

不過這樣鮮明的作風對於環境運動而言究竟有沒有好處、有沒有效果？桑柏格天真稚嫩的臉龐絕對是這場環境行動主義的活招牌，有些人被她說服，有些人認為她被操弄，被迫替其他大人傳達他們的政治訴求，看準的就是她年紀小，可免於任何嚴厲批評。

美國政治分析師諾瓦克（Jake Novak）認為，桑柏格的出現，意味著環保運動策略已有所轉變。觀察她及背後環保人士的訴求，保護環境的重責大任已從過去強調的個人轉移至各國政府及大公司，他們的理論是，個人減少碳排放量的能力有限，另一方面，大公司卻仍追求經濟成長，對於環境保護絲毫不在意。

諾瓦克卻不這麼認為，他說，事實是，資本主義逐利的邏輯已經主宰了整個自由市場的運作，其後果實際上與環保人士的訴求是一致的，包括天然氣的使用，不僅便宜，還能比燃煤減少一半的碳排放；利益驅使，催生出專門減少大氣中碳排放的公司。當然這些公司某種程度上都有獲得政府補助，但會發展出這些產業或趨勢，出發點仍是利益，這些都是桑柏格等環保人士沒有看見的。

諾瓦克引述美國作家弗爾（Jonathan Safran Foer）的說法，他說，真正相信環境災難非常急迫的人，不會只是上街抗議，而會身體力行。諾瓦克反問，過去幾天來環保人士的持續抗議，出發點會不會只是為了達到政治目的，而不是為了環境努力？如果今天這些抗爭訴求不會連帶讓美國總統川普及共和黨下台，他們還會不會有這些抗爭行動？

他說，這場生氣的抗爭行動已讓大家看到生氣的桑柏格，以及許多生氣的倡議者，但如果除了生氣地抗爭、生氣地發表演說，而沒有其他作為，並不能保護環境，反而只是製造更多憤怒。

(中時電子報)