通靈大師江嘉葉。

20190917中天新聞 韓選情拉抬三絕招！ 造勢場、副手、十月訪美

隨著2020大選將近，國民黨總統候選人韓國瑜副手人選受到關注，先前命理師詹惟中才在政論節目預測韓國瑜副手若是搭配前第一夫人周美青，將能「加分到極致」。而「通靈大師」江嘉葉看法卻不同，直指韓國瑜最適合的副手人選是前行政院長張善政。

韓國瑜副手人選備受外界關注，先前韓國瑜幕僚也向媒體證實，包括鴻海創辦人郭台銘、新北市前市長朱立倫與張善政，都在副手口袋名單之中，但也有網友預測最終可能是吳敦義出線也難講。

對此江嘉葉以通靈觀這幾位可能人選，直言最適合的是張善政，「他在擔任行政院長時就受好評，關心百姓，有災難時會親自到災難地區查看災情，他鼻心有氣，額頭發亮，有官運，和韓國瑜氣場很相合，兩人容易溝通，對很多政令的推行，可順利執行。」

據悉，韓國瑜方面已初步徵詢朱立倫、張善政意願，但確定人選要等到11月18日正式登記前才會出爐。

(中時電子報)