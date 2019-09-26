韓國瑜為了應付「黑韓產業鏈」開直播闢謠，23日在直播中大批蔡英文私菸案，未料此時韓突然從胸前口袋掏出一包菸，引起爭議，對此陳揮文看不下去，怒批可以開除幕僚了。

韓國瑜23日晚間8點開直播，重砲轟擊蔡英文私菸案，更批評立院質詢，重點官員通通沒到，意圖推卸責任。韓越說越激動，突然間從胸前口袋掏出一包香菸，引起網友爭論，就連一直力挺韓的名嘴陳揮文也感到很驚訝，直說「該開除幕僚了」。

陳揮文表示，他看到直播時真的目瞪口呆，表示這樣的舉動，只會讓韓黑有「見縫插針」的機會，直言「到底韓國瑜幕僚是誰？可以直接FIRE了」，加上近日發言爭議不斷，陳揮文建議韓國瑜真的需要一個政治幕僚，「一個對政治、媒體及新聞很熟的人跟著他」。

最近的挖石油風波，陳揮文也表示，韓國瑜回應又掉入民進黨框架，韓用全盲反擊蘇貞昌，讓他直搖頭，直說「這樣的比喻真的很差，沒有必要如此形容」，但他也感嘆，表示不能怪韓國瑜，因為韓國瑜一直被黑，已經無法像去年那樣豁達了。

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(中時電子報)