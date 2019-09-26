開箱文熱潮持續加溫中！各行各業也加入挑戰，而最多網友敲碗的「酒店開箱」照片也曝光。近日有酒店分享一張開箱照，其中有身材姣好的辣妹、洋酒、水果之外，竟然還有一張輪椅，超不和諧的畫風一出，讓許多人好奇到底有什麼用？

開箱文最早從瑞士蘇黎世警局貼出的裝備開箱照開始，意外在全球掀起風潮，台灣則是軍警最早響應，接著各行各業也加入挑戰，最多網友敲碗的「酒店開箱」照片也曝光。

這張酒店開箱照在網路上瘋傳，原PO在臉書社團《爆廢公社》分享，片中可以看到，裡面除了有兩名身材姣好的辣妹之外，還有酒瓶、水手服、各式各樣的酒類、歌本等。不過在照片的左下角卻放上一張輪椅，讓許多人看了覺得好奇背後原因。

照片一出，吸引許多網友回應「這個開箱文很可以！」突兀的輪椅引來網友的猜測，「右下角的輪椅是怎樣？」、「輪椅是付不出酒錢直接打斷腳？」有內行人看一眼就知道答案，回答「那叫法拉利，喝掛方便推回休息室丟」、還有人說那輪椅也可被稱為「公主號，功能是專推喝醉的人」。

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(中時電子報)