影音取自YouTube/好奇五先生

「喇牙」正式名稱為白額高腳蛛，龐大的體型、粗壯的大腿讓人看到都怕到尖叫，但其實喇牙可是蟑螂的天敵，一名YouTuber《好奇五先生》就做了個實驗，把一隻喇牙丟進蟑螂堆裡面，下一秒慘案開始了。

《好奇五先生》把一隻喇牙丟進關著10隻蟑螂的水族箱，或許喇牙是餓瘋了，一進去就連續獵殺了2隻小強，小強似乎被注入了毒液，被喇牙捕獲後，很快就動彈不得，任人宰割。

看到這一幕，剩餘的8隻小強，怕得一度聚集在角落，沒想到下一刻竟然開始分食另一隻小強的屍體，也讓好奇五先生傻眼。不過或許是吃太飽，又或是胃口太小，喇牙在接下來一個禮拜內再也沒有獵食其他蟑螂，讓人相當意外。

喇牙是大型的室內蜘蛛，專門以蟑螂為食，偶爾也會獵捕蚊子、蒼蠅的小型生物果腹，雖然會吐絲，但不會結網，僅在捕獲蟑螂時才會使用。由於喇牙爆發力極強，通上被盯上的蟑螂都只有死路一條，且毒液只對小型生物有作用，對人而言微小到可以無視，吃光家裡蟑螂後，喇牙自動會離開，前往下一處「捕食場」繼續生活。

(中時電子報)