儘管伊戈達拉已跟灰熊達成不會參加季前訓練營，且在新球季開打後不會進入登錄名單協議，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基報導，伊戈達拉仍然將在灰熊待到12月15日，如果他在明年2月交易截止日前仍沒交易，就會被灰熊買斷。

由於勇士薪資空間有限，所以今年夏天把3冠功臣之一的伊戈達拉交易到灰熊，卻沒被灰熊列在未來重建計畫當中，雙方分道揚鑣只是早晚之事，只是根據聯盟規定，今年夏天簽下合約的球員，至少要等到12月15日才可以被交易出去。

不過由於伊戈達拉新球季的薪資高達1720萬美元，如果想要交易到他，必須付出同樣的薪資條件，儘管目前不少球隊仍有興趣招募伊戈達拉，包含湖人、快艇等隊，卻都希望等到伊戈達拉明年2月被灰熊買斷，再用底薪合約簽下他，

沃神甚至透露，伊戈達拉目前對於自己暫時處於沒球可打的窘境並不擔心，反而打算在新球季開打之後，以一個旁觀者的角度，觀察自己到底比較適合那支球隊，沃神評估假如有球隊想用交易得到伊戈達拉，勢必是支具備爭冠實力的強隊。

(中時電子報)