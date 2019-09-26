周杰倫 Jay Chou【說好不哭 Won't Cry】with 五月天阿信 (Mayday Ashin) Official MV

因為周杰倫新歌MV助功帶出火爆的奶茶品牌machi machi，9月26在上海正式開店。這家搭上周杰倫新歌《說好不哭》熱潮的台灣奶茶店，可望在上海再掀起一陣台式奶茶的熱潮。藉時號碼牌拿到數百號、排隊一二小時買一杯奶茶將成為上海年輕人熱門話題與媒體追逐目標。

大陸自媒體《CEO品牌觀察》指出，9月16日周杰倫新歌《說好不哭》上線僅25分鐘，這支單曲就在大陸的QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂3個平台上銷量達229萬，上線不到2小時，單曲數字版銷售額破1000萬人民幣。僅過了一晚上，《說好不哭》數位專輯已經飆升至QQ音樂平台年度排行榜第6名。

9月17日上午，微博熱搜TOP11中，就有6條與周杰倫新歌發佈相關，另外還有一則是台灣與索羅門群島斷交，可以說是一整天的微博都是台灣調調兒。

報導說，作為新歌發佈的亮點，《說好不哭》的MV細節更被粉絲們津津樂道，尤其是女主角在日本原宿打工的奶茶店machi machi。據說這家奶茶店machi machi是周杰倫最喜歡的奶茶店，MV推出的第二天，這家奶茶店下午4點就發號碼牌到800號。當天不少人笑稱為「杰倫款」的飲料，以及他曾和林俊傑一起喝的品種，更是早早銷售一空。

據稱，machi machi奶茶店是周杰倫助理所開設。首家在2018年年底成立，開設在台北東區的巷弄裏。門店沒有顯眼的招牌，整體裝潢走的是日系小清新路線。門口牆上的標語是「I love you so machi」，品牌Logo是一只小狗的簡筆畫，再加上手寫體的品牌名稱與簡單的英文字母點綴，捕獲了年輕消費者的心。

該店2019年擴展至海外，包括英國倫敦、韓國首爾，以及日本東京、神奈川、京都都開設了門市，中國大陸則有杭州首店。杭州店主打外賣，門面雖小，但因周杰倫的關係，經常都要排隊，店內的設計風格受年輕人喜愛，也成拍照打卡神器。據網友反映，連年長的阿婆都委身其中，要買上一杯奶茶，至少要等上2小時。

報導表示，《說好不哭》這個MV帶火了machi machi，其實奶茶行業一直在中國大陸很火爆。根據美團點評估算，大陸奶茶行業規模接近千億人民幣，近年來擴張速度很快，但各方看好下，競爭也相當激烈，未來藉助周杰倫新歌助攻的machi machi將會在大陸市場面臨嚴酷考驗。

(中時電子報)