男子身材讓女網友暴動，直呼「求認識」 (圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

有網友表示自己在台中烏日看過他 (圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

根據男子友人透露，該男子綽號小黑，喜好到處趴趴走健身 (圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

炎炎夏日，時常會出現穿著清涼的女騎士在路上奔馳，讓路過的人紛紛行注目禮，如今又有一名騎士，僅穿一條紅色內褲跟一雙球鞋，就這樣出沒在嘉義市區，讓不少路人為之驚呼，一看正面更是驚呆，讓不少女網友暴動，直呼身材太好。

男網友921當天，在臉書《爆廢公社公開版》貼出兩張照片，只見一名身材極為精實壯碩的男子，全身赤裸、僅穿著一件紅色三角褲與一雙球鞋等待紅綠燈，讓原PO忍不住說「難得在嘉義遇到兩棲蛙人學長」。

文章PO出後，不少女網友暴動，直呼「身材真好」、「內褲可以脫掉嗎>///<」、「這身材太猛了」、「好壯啊」、「求認識」，意外的是，也有網友紛紛表示自己也看過：「我在台中烏日看到他耶...」、「恩...我在台北拍過他，所以他是在環島嗎」。留言底下也出現照片中男子的友人，表示男子綽號「小黑」，喜好出遊健身、運動，全台跑透透。

(中時電子報)