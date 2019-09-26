炎炎夏日，時常會出現穿著清涼的女騎士在路上奔馳，讓路過的人紛紛行注目禮，如今又有一名騎士，僅穿一條紅色內褲跟一雙球鞋，就這樣出沒在嘉義市區，讓不少路人為之驚呼，一看正面更是驚呆，讓不少女網友暴動，直呼身材太好。
男網友921當天，在臉書《爆廢公社公開版》貼出兩張照片，只見一名身材極為精實壯碩的男子，全身赤裸、僅穿著一件紅色三角褲與一雙球鞋等待紅綠燈，讓原PO忍不住說「難得在嘉義遇到兩棲蛙人學長」。
文章PO出後，不少女網友暴動，直呼「身材真好」、「內褲可以脫掉嗎>///<」、「這身材太猛了」、「好壯啊」、「求認識」，意外的是，也有網友紛紛表示自己也看過：「我在台中烏日看到他耶...」、「恩...我在台北拍過他，所以他是在環島嗎」。留言底下也出現照片中男子的友人，表示男子綽號「小黑」，喜好出遊健身、運動，全台跑透透。
文章來源：爆廢公社公開版
(中時電子報)
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