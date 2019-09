總統蔡英文。(資料照片,陳怡誠攝)

蔡英文總統的博士論文爭議,鬧得沸沸揚揚,一位東京大學的學生卻在東大的法學圖書館,找到了34年前的出版品,上頭記載蔡英文的博士論文條項,因此認為,蔡論文的真假不辯自明。

該位東大生在臉書表示,目前似乎無論任何證據都無法說服蔡英文的博士論文真偽,他只好發揮實事求是的精神,特地前往東大法學圖書館查詢,雖然館藏沒有蔡英文的論文,但是1985年出版的「Legal research in the United Kingdom 1905-1984 : a classified list of legal theses and dissertations successfully completed for postgraduate degrees awarded by universities and polytechnics in the United Kingdom from 1905-1984」則記載了蔡英文的博士論文條項「1313. TSAI I W London LSE PhD Unfair trade practices and safeguard actions」。

東大生強調,除非蔡英文真的強大到可以偽造1985年的出版品,還記得跨洋連東大的圖書館都要寄藏一本,不然蔡有取得博士學位,似乎毫無疑問。

網友說:「這不是論文,是一篇文章。」有人回應說:「theses、dissertations就是論文,postgraduate degrees是研究所學位。這本書是classified list代表是收錄這些在英國該段期間內被授予學位的畢業論文書目。也就是說,蔡小姐當初提交的畢業論文有被收錄起來,至少證明其存在,而不是謠傳說這幾年才蹦出來的。」

