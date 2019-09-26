美日貿易談判達成最終協議，日本同意以不超越《跨太平洋夥伴全面進展協定》(CPTPP)的水準，降低或終止美國進口牛肉、豬肉、玉米和葡萄酒等農產品的進口關稅。美國則決定在履行協定期間，不對日本的汽車加徵進口關稅。

美國總統川普與日本首相安倍晉三26日在美國出席聯合國大會期間舉行了聯合聲明的簽署儀式，確認雙方已達成貿易談判的最終協定。

川普表示，該協議的第1階段將為美國農產品打開多達70億美元的市場。兩國還達成了價值400億美元的貿易承諾。

安倍則表示，「為兩國的消費者、生產者、勞動者及所有國民帶來利益，是項雙贏的協議。協議從工業產品、農産品到電商交易等各方面，我確信一定會促進兩國的經濟發展。」

日本外務大臣茂木敏充說明了美日達成貿易協議的內容有，美國進口牛肉的關稅從目前的38.5％至最終將降低到9%；豬肉等低價的肉品每公斤最高達482日圓的關稅最終將降為50日圓。

此外，比照CPTPP的內容，日本同意美國小麥進口量最高為15萬噸。稻米、乳製品等則沒有比照CPTPP設定無關稅進口額度。NHK報導，此乃美方作出了讓步。對美出口方面，牛肉適用低關稅的範圍擴大，日本產牛肉可望增加對美出口。

針對工業產品，該協議中強調，日本要求美國廢除的汽車及相關零件關稅之談判仍將繼續，將來將透過進一步談判廢除關稅。雙方同意，在此協定履行期間，美國對日本的汽車關稅 ( 2.5% )將保持不變。

此協議將待兩國法律確認程序結束後正式簽署。日本政府將在10月的臨時國會上提出議案，以期早日通過、生效。

(中時電子報)