部分民眾愛逛醫院領藥卻又不照醫師處方指示吃藥，實在浪費健保資源，不過，其實這個動作也有可能會造成醫療體系更大的負擔。一名糖尿病患者就是因為感冒看醫生後，自行停止吃原本應該長期服用的降血糖藥，最後因此危害到身體健康，最後送醫時至少動員了600人次，燒掉了500萬元。

台灣醫療有健保，因此也造就了奇怪的服藥習慣！台灣一部分人口喜歡狂跑醫院看醫生領藥囤藥吃，但也有一些人認為，看了醫生後拿到的藥不一定都要吃。醫藥記者洪素卿在《媽媽好神》節目中分享曾遇過的案例，因為「病患一個小動作，竟造成之後健保要花大錢幫忙補大洞」。

洪素卿表示，曾聽聞有一長年患有糖尿病的老先生，某天感冒後在診所拿了感冒藥，這位老先生心想說，「感冒要吃這些藥，我糖尿病的這些藥又要繼續吃，這麼多種藥吃在一起，對我的身體一定不好」，於是這位老先生決定在感冒期間「先不要吃糖尿病的藥」。

結果糟糕的是，這位老先生認為：「我感冒期間沒吃糖尿病的藥，好像也沒怎麼樣」，再加上他自認為糖尿病的藥已經吃了很多年，於是他就自行決定「糖尿病的藥，就不用再吃了」。

老先生停用糖尿病藥沒多久後變開始發燒，甚至出現並非一般感冒發燒的嚴重情況，老先生趕緊到大醫院去看診，醫院醫檢查後竟發現老先生的肝臟裡面，「有一個像棒球那麼大的肝膿瘍」。醫院當時立刻收了老先生住院治療，本來先用施以抗生素治療卻無效，膿瘍後來從肝擴散到肺，更嚴重的是「其他所有的併發症都出來」，老先生後來被送進加護病房，還動用了葉克膜。

洪素卿指出，院方後來統計，90天內為了救這個老先生的性命，「大概動員了600人次」，當時老先生身上還被插滿了大概20幾種管路，也因為老先生做了10天的葉克膜，而一天的葉克膜至少要10萬，洪素卿因此估算，老先生這一次的療程，大概燒掉了「500萬元」跑不掉。老先生只是一個自行停藥的小動作，就燒掉這麼多醫療費，讓現場主持人與來賓聽了感到吃驚。

(中時電子報)