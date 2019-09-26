助台固邦交 美參議院外委會通過「台北法案」 06:212019/09/26 中時電子報 楊婕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納。（資料照/陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦參議院外交委員會通過「台北法案」，參議院在美國當地時間25日下午開會討論多項法案與決議案，「台北法案」就在其中。 《台北法案》由賈德納、盧比歐等參議員共同提出。日前索羅門群島與我斷交，賈德納也曾表示對於索國的決定感到失望，推動加速審議《台北法案》。 台北法案的目的是加強台灣在國際的地位，並要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係。如果有國家採取不利台灣的行動，法案將授權美國國務院降低與這些國家的外交關係，暫停或改變相關援助，包括軍事、融資等。 (中時電子報) #台灣 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 斷交海嘯恐釀台海風暴 04:102019/09/23 論壇廣場 台灣手工具公會理事長：陸轉單台灣手工具受惠 16:532019/09/23 財經 瞄準千禧吃貨旅人 麥當勞「韓風哈日漢堡」9／25起出菜 10:452019/09/24 旅遊 美國國力快速衰退 04:102019/09/25 時論廣場 元大寶華示警：全球處於「衝擊型經濟」 11:372019/09/25 財經 履行台旅法 賈德納：持續促成蔡總統訪華府 16:412019/09/25 國際 美國長天期公債ETF 成經濟緊縮避風港 16:322019/09/25 財經 科舉制度在台灣 南投舉辦台灣進士專題展 04:092019/09/26 焦點新聞 避險需求增 美債ETF熱 04:102019/09/26 證券．權證 破壞台灣團結的元凶 04:102019/09/26 時論廣場 國際熱門新聞 惡狠狠死瞪川普沒用！專家：環保少女恐引火上身 - 國際 助台固邦交 美參議院外委會通過「台北法案」 - 國際 美日達成貿易談判最終協議 日NHK指美國大讓步 - 國際 索國斷交聲明曝光：36年在聯合國努力無成效 - 國際 與烏總統通話紀錄公布 川普不斷要對方查拜登 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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