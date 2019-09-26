美國聯邦參議院外交委員會通過「台北法案」，參議院在美國當地時間25日下午開會討論多項法案與決議案，「台北法案」就在其中。

《台北法案》由賈德納、盧比歐等參議員共同提出。日前索羅門群島與我斷交，賈德納也曾表示對於索國的決定感到失望，推動加速審議《台北法案》。

台北法案的目的是加強台灣在國際的地位，並要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係。如果有國家採取不利台灣的行動，法案將授權美國國務院降低與這些國家的外交關係，暫停或改變相關援助，包括軍事、融資等。

(中時電子報)