第74屆聯合國大會總辯論邁入第2天，瓜地馬拉3年來首度在聯大發聲挺台，史瓦帝尼、帛琉敦促聯合國讓台灣尊嚴平等參與永續發展議程。宏都拉斯和去年一樣未提台灣。

本屆聯大總辯論24日展開，30日結束。昨天總辯論首日沒有台灣友邦發言，今天發言的4友邦中，3國發聲挺台。史瓦帝尼、帛琉除在聯合國議場發聲，上週也與其他9友邦連署致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）以西語發言。根據同步口譯，莫拉萊斯說，所有國家都有權成為聯合國一分子，特別是擁護民主與聯合國原則的國家，「我們相信，中華民國（台灣）的經驗與能力有助強化此一組織及其專門機構的多邊主義」。

過去3年，莫拉萊斯在聯大總辯論發言時都未提及台灣，瓜地馬拉也未聯名或個別致函聯合國秘書長。莫拉萊斯今年在聯合國議場替台灣仗義執言，更顯難得。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）發言尾聲提到台灣，強調讓台灣參與聯合國事務十分關鍵。

恩史瓦帝三世說：「如果我們持續剝奪世界上其他國家在這莊嚴國際大會事務中發揮關鍵作用的機會，聯合國就依舊難以實現不遺漏任何人的目標。我們堅信，台灣對完全落實2030年永續發展議程至關重要。」

他指出，依照2015年9月25日通過的聯大第70/1號決議序言規定，接納台灣是實現聯合國諾言的關鍵一步，「我們再次敦促聯合國維護普遍性原則及其邁向全面包容的多邊努力，允許台灣在有尊嚴且平等的基礎上參與相關工作」。

聯大第70/1號決議確認2030年永續發展議程，宣布17項永續發展目標（SDGs），作為2030年前各國追求永續發展的指導原則。序言要求所有國家和利害關係方攜手合作落實計畫，並寫道：「踏上這一集體征程時，我們保證絕不遺漏任何一個人。」

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Esang Remengesau, Jr.）表示，依照聯合國不遺漏任何國家的集體承諾，應停止將台灣及2300萬人民排除在外，這適用於聯合國大會，以及對建立有效多邊主義至關重要的眾多國際組織，如世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）和聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

雷蒙傑索說，帛琉透過和台灣的夥伴關係知道，台灣致力實現永續發展目標的力量，平等且有尊嚴參與2030年永續發展議程的進程，只會強化國際社會落實這項議程的努力。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）通篇發言未提台灣。和過去3年一樣。宏都拉斯雖未在聯大總辯論場合發聲挺台，今年仍以個別致函古特瑞斯的方式，力挺台灣參與聯合國體系。

(中央社)