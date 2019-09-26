@中國時報

國民黨總統參選人韓國瑜上周在直播中提出全民長照保險政見，衛福部長陳時中同日晚間親上火線，抨擊保險制光靠一個便當無法推動，除非便當500元，且保險制等同將負擔傳給下一代。不過，財政部昨建議衛福部評估長照保險制的可行性，陳時中則改口說，個人並不排斥保險制，是否實施仍需進一步討論。

34歲陳姓孕婦24日在新北市蘆洲區「愛麗生婦產科診所」生產，未料進手術房後卻出現子宮破裂，醫師黃煌洲緊急剖腹將男嬰取出仍不幸夭折，陳婦因大量出血命危送台北馬偕醫院急救；家人不滿診所態度消極，25日凌晨率上百親友包圍診所並撒冥紙抗議，警方依過失致死罪嫌將黃煌洲函送法辦。

總統專機私菸案，時代力量立委黃國昌追查華航員工訂購33條菸流向，華航董事長謝世謙曾指稱「還在華膳空廚倉庫」，但黃追查發現，33條菸已被華航徐姓員工運出，關務署接連在華航、華膳及民宅查扣24條菸，剩餘9條已被抽掉，黃國昌25日痛批華航、華膳包庇欺瞞，「這是哪門子徹查到底」。

300萬再引爆立委與法務部次長蔡碧仲之戰！立委陳明文掉現金300萬元，立法院財委會25日要求相關單位報告。日前才大嗆藍委的蔡碧仲為護航陳明文，不但反質詢，更與立委曾銘宗、召委費鴻泰激烈口角，被連罵10次「你本人就是爛官」，蔡也回嗆立委已經違反釋字435號，超出立委言論免責範圍。

@旺報

中共建政70年國慶大典將於10月1日登場，按過往慣例，大陸國家主席習近平在70周年大會上的講話將有涉台內容，大陸涉台人士透露，國慶大會談話向來涉台不是重點，但有感於兩岸關係緊繃，後年又是2012第一個百年，習近平的談話將替選前的大陸對台方針定調，展現大陸自信與對台主導性，強調兩岸必和平統一。

十一來臨前，大陸國台辦昨天在記者會上特別回顧70年來的兩岸關係發展，也特別提到馬習會。發言人馬曉光強調，兩岸關係向前發展的歷史潮流，是任何人任何勢力無法阻擋的。廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深也說，對於當前看似複雜困難的兩岸關係，大家不要感到灰心，各界對台灣問題要有自信，要有定力，此時需要更大的耐心。

一早6點，北京昌平南口閱兵村的軍號驟然響起，熟悉的旋律瞬間劃破沉寂。走廊霎時喧鬧了起來，幾分鐘的洗漱過後，隊員們疾走的腳步使制式皮鞋發出陣陣有節奏的聲響。在訓練場上，隊員們每人每天大約行進29000步，相當於21公里。各方隊務必要達到「千人一條心、千足一個音」。

北京大興國際機場25日正式啟用，中共總書記習近平親自出席並宣布機場投入營運。該機場耗資800億（人民幣，下同），挑高通透，在許多設計上可見巧思，放射性多指廊的構造，讓所有登機口都不超過600公尺，國際轉機可在1小時內搞定。

@工商時報

史上金額最大的單一商用不動產標售案京華城購物中心，25日以342億價格進行第4度標售，結果殺出大黑馬，由京華城大股東中石化旗下的鼎越開發，以372億1萬元擊敗出價300億的興富發建設，一舉標得京華城，也坐上新「樓王」寶座。

晶圓代工廠聯華電子（2303）昨正式宣布，已獲主管機關批准，併購富士通半導體（FSL）所合資的12吋晶圓廠三重富士通半導體 (MIFS) 全部股權，預計今年10月1日完成併購，對聯電未來的年營收將可挹注逾1成，吃了這顆大補丸，聯電將有挑戰全球晶圓代工格羅方德排名第2的機會。

預估到2030年，AI在亞洲經濟價值將高達新台幣90.8兆元。行政院政務委員龔明鑫25日表示，AI是台灣很大的發展契機，政府斥資7億元改建林口社會住宅，散落台灣各地的AI產業軟硬體人才與團隊將陸續進駐「林口新創園」，明年初將形塑成亞洲最大的跨國企業AI研發中心聚落，向外爭取商機。

富邦金控25日公告旗下子公司富邦人壽將斥資新台幣約93億元，取得韓國友利金融集團約4％股權。富邦金控表示，本次為財務性投資，且藉此更加深入了解韓國銀行通路、金融服務發展與需求。

(中時電子報)