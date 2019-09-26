周杰倫和昆凌婚後生下女兒小周周（Hathaway）、兒子小小周（Romeo），更常在社群網路曬一家四口天倫照，幸福模樣令人稱羨不已，而曾透露想在25歲前生三胎的昆凌，因為在周杰倫IG曬出的照片留言，立刻被網友抓包疑似懷第三胎。

周杰倫在IG曬出天倫照，並寫下：「Rainy days are still kids days」，照片中看到他和一對兒女全都以背影示人，三人圍繞著一台黑膠唱片機，不過兒子小小周卻直挺挺的站著，雙手還緊貼大腿，這讓昆凌留言詢問：「密歐哥哥是被罰站嗎」？對此周杰倫則是回應：「我說不能碰」，隱約透露小小周正在被處罰當中。

昆凌一句留言疑似洩漏懷了第三胎。（圖／周杰倫IG)

不過昆凌一句「密歐哥哥是被罰站嗎」？立刻引起網友議論紛紛，「Romeo當哥哥了嗎？」、「大嫂懷第三胎了嗎」，但也有人看到小小周被罰站覺得心疼，留言表示：「周董兇到小孩都怕了」、「要是換做小周周就可以碰了吧」。

(中時電子報)