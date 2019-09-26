鴻海集團創辦人郭台銘自初選敗陣後，曾傳出可能獨立參選，雖在郭深思熟慮後放棄，但仍多耗了2個多月的時間。對此，臺南市議員王家貞昨接受港媒專訪，她認為，國民黨總統提名人韓國瑜的民調下滑，觀察後認為有2個關鍵原因。第一，黨的內部整合仍令支持者焦慮。第一，藍軍沒把「扳倒民進黨、下架蔡英文」當主要目標。

王家貞昨(25日)接受港媒中評社專訪，她指出，國民黨的內部整合仍令支持者焦慮，「呼籲郭台銘團結是一刀兩刃」，讓藍軍聚焦的話題始終處於一個整合未定的狀態。爭取郭台銘留在黨內一起打拚當然也是非常重要，但應該「務實」，也就是不拘檯面形式、不必敲鑼打鼓。

她認為，近日多份藍綠民調皆顯示，蔡英文支持度都領先韓國瑜10%以上，但距離2020大選，還有百來日，選情仍有變化空間，但總統蔡英文自9月初以來，深陷論文門危機，為何韓支持度仍下滑？她個人觀察認為。第一，國民黨的內部整合仍令支持者焦慮。郭台銘宣布不投入連署參選後，藍軍的整合危機只解除了一半。目前看來，郭不但沒有回到自己的企業，所有的動作仍與政治有關，這對國民黨的整合團結都會持續帶來影響。

第二，她認為，拉抬韓國瑜的支持度，首要還是戰鬥意識上，全力聚焦在「扳倒民進黨、下架蔡英文」的目標。且黨內的整合、爭取郭台銘留在黨內一起打拚，當然也是非常重要，但應該「務實」，就是「不拘檯面形式、不必敲鑼打鼓，以更真誠的方式、更柔軟的身段尋求與郭合作」。

(中時電子報)