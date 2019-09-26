國民黨總統參選人韓國瑜近來民調低迷。但其中有民調顯示，現在只有前新北市長朱立倫能為韓國瑜加極大分，惟韓朱配至今仍舊未定，還曾傳出負責居中協調的高雄市副市長李四川已深感無力、暫停協調。但民進黨市議員何博文驚爆，指韓國瑜根本沒真心要請朱立倫，因就他所知，李四川去跟朱立倫溝通，居然就是傳一封簡訊而已，這要朱怎麼合作？

何博文在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜如果真的有心要請朱立倫當副手，好歹自己親自登門拜訪，或是親自打電話，但先前卻是一通電話都沒有；韓「放」這個消息(請朱當副手)，第一個從媒體放，第二個請李四川放消息。

那韓國瑜是如何請李四川聯繫朱立倫？何博文接著表示，是要李四川寫一封文情並茂的簡訊，私下傳給朱立倫，朱立倫一看到這個簡訊，心裡不但沒有任何高興的意思，而且非常火大。朱認為李四川傳這個簡訊是什麼意思，是否要把責任推到他身上去？因此朱有收到「沒有回」。

何博文強調，這是不會贏的局，朱如果加入這樣一個攪和的局，會傷了現在的政治聲望，未來的前途也會一併消失。何說，雖韓朱兩人曾有會面一小時的情形，但就他所知當天韓並未多說什

麼。韓朱是否能配？也懸至今日。

(中時電子報)